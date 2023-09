Capacidade de geração de energia no Brasil deve crescer 83% com fontes renováveis, afirma Aneel

O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa, anunciou nesta terça-feira (5 de setembro de 2023) que a capacidade de geração de energia no Brasil deve aumentar em 83% nos próximos anos, impulsionada pelas fontes renováveis.

Feitosa ressaltou que esse avanço é motivo de orgulho, mas também apresenta desafios para o setor elétrico, que precisa se preparar adequadamente para a expansão da geração solar e eólica.

Até o presente, o Brasil construiu usinas com uma capacidade instalada total de 178 GW (gigawatts) de potência. No entanto, Sandoval Feitosa destacou que já estão outorgados mais 150 GW de geração provenientes de fontes renováveis.

Durante um evento de celebração dos 25 anos de atuação da Huawei no Brasil, empresa que oferece infraestrutura e tecnologia para geração fotovoltaica, o diretor-geral da Aneel enfatizou a mudança significativa na matriz elétrica do país devido à entrada dessas fontes renováveis.

Sandoval Feitosa menciona a China e a Huawei como exemplos a serem seguidos

Ele ressaltou que é fundamental preparar os sistemas de transmissão, operação e distribuição para garantir o fornecimento dessa geração e facilitar esses investimentos. Nesse contexto, Sandoval Feitosa mencionou a China e a própria Huawei como exemplos a serem seguidos para enfrentar esses desafios.

Feitosa também argumentou que é necessário repensar o modelo de cobrança das contas de luz, com a implementação de tarifas mais eficientes que levem em consideração os horários de maior demanda e de pico. Ele destacou a importância de sinalizar horários para o uso eficiente da energia e de criar mecanismos que permitam o deslocamento da demanda de pico para outros momentos.

O diretor-geral da Aneel afirmou que o setor elétrico busca inspiração no setor de telecomunicações para promover a expansão do mercado livre de energia, que será ampliado em 2024, permitindo que mais consumidores escolham seus fornecedores de energia de acordo com suas preferências. Ele destacou a liberdade e a flexibilidade que esse modelo oferece, semelhante ao que ocorre na telefonia móvel.