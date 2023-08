Energia solar no Brasil supera 10 GW e abre caminho para revolução energética

A Associação Brasileira de Energia Solar (Absolar) anunciou que o Brasil atingiu um marco histórico, ultrapassando a marca de 10 gigawatts (GW) de potência operacional provenientes de grandes usinas solares. Essa conquista equivale a mais da metade da capacidade instalada da gigantesca hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo.

Juntamente com os 22,5 GW gerados por instalações solares distribuídas em telhados e pequenos terrenos, a capacidade solar total no Brasil agora chega a 32,5 GW. Isso coloca a modalidade em segundo lugar em termos de potência instalada, logo atrás da energia eólica, que possui 26 GW. No entanto, quando se trata da produção de energia elétrica, a energia solar mantém a posição de terceiro lugar, superada pela energia eólica.

Ronaldo Koloszuk, presidente do Conselho de Administração da Absolar, enfatizou que o crescimento acelerado da energia solar é uma tendência global, sendo impulsionado por um dos melhores recursos solares do planeta no Brasil. Ele ressaltou que esse cenário oferece oportunidades consideráveis para produção de hidrogênio verde (H2V) de forma mais econômica e para o desenvolvimento de tecnologias sinérgicas, como armazenamento de energia e veículos elétricos.

Investimentos podem levar a redesenho da matriz elétrica no País

De acordo com estudos da consultoria Mckinsey, o Brasil poderá até mesmo redesenhar sua matriz elétrica até 2040 com foco na produção de H2V. Isso requereria investimentos na ordem de R$ 1 trilhão ao longo desse período, englobando geração de eletricidade, infraestrutura de transmissão, unidades de produção de combustível e estruturas complementares, incluindo portos, dutos e armazenamento.

Desde 2012, o setor de energia solar fotovoltaica já atraiu mais de R$ 44 bilhões em investimentos e criou mais de 304,1 mil empregos acumulados, contribuindo ainda com cerca de R$ 16 bilhões em arrecadação tributária.

O presidente da Absolar, Rodrigo Sauaia, acredita que a crescente adoção da energia solar em grandes usinas não apenas aprimora a matriz energética do país, mas também desempenha um papel crucial na transição energética e na reindustrialização, gerando oportunidades, empregos e renda para os cidadãos brasileiros.