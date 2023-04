Campanha de prevenção a acidentes de trabalho é lançada em Belém; grupo busca segurança e saúde

Um conjunto de ações que visam à promoção de uma cultura de segurança e saúde no trabalho foi lançado, na manhã desta quarta-feira (26), pelo Ministério do Trabalho em Belém: a Campanha Nacional de Prevenção e Acidentes do Trabalho (Canpat).

Com cunho prevencionista e origem ligada à Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho, instituída em 1953, as ações tiveram lançamento realizado na sede da Superintendência Regional do Trabalho no Pará, no bairro de São Brás. No Pará, o tema também será abordado nos municípios de Barcarena e Paragominas.

Como explica a auditora fiscal do trabalho e chefe do setor de segurança e saúde do trabalhador da Superintendência regional, Edna Rocha, a campanha tem relação com algumas datas consideradas importantes para a área de segurança e saúde no trabalho.

São elas: 28 de abril, conhecido como o Dia em Memória das Vítimas de Acidentes e Doenças Relacionadas ao Trabalho, instituído pela Organização Internacional do Trabalho (OIT); 10 de outubro, o Dia Nacional de Segurança e Saúde nas Escolas; e 27 de novembro, em que é celebrado o dia dos profissionais que se dedicam à proteção da vida e da integridade física dos trabalhadores.

O trabalho desenvolvido pela Superintendência no Pará, segundo Edna, ocorre o ano todo, com a realização de campanhas e palestras nas escolas, empresas, no setor de construção civil e o madeireiro e com o público em geral, além da fiscalização.

“Organizamos tudo para atingir o resultado máximo, não só na fiscalização, mas com palestras, com a conscientização, buscando mudar o comportamento da sociedade. Eles precisam chegar no ambiente de trabalho e voltar para suas casas com vida e com a saúde mantida. Então, ao longo do ano, fazemos toda essa organização e esse planejamento para alcançar a sociedade e termos essa grande mudança”, afirma.

Esse conjunto de ações é realizado justamente para reduzir o número de acidentes de trabalho no Brasil. Segundo o órgão, houve a ocorrência de mais de 612 mil acidentes de trabalho em 2022, com óbitos, mutilações, afastamentos e incapacitações permanentes e temporárias.

“A forma de mudar é conscientizando o trabalhador. São mudanças que precisamos para manter a saúde do trabalhador íntegra e a vida do trabalhador. Estamos falando de melhoria no ambiente de trabalho, para que o local não tenha risco e não ofereça perigo aos trabalhadores, que mantenha o ambiente seguro e saudável”, destaca a auditora.

Saúde mental

O tema escolhido para este ano é “Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho”, com o intuito de discutir a importância da segurança do trabalho para o bem estar físico e mental. Por exemplo, Edna cita a carga de trabalho excessiva, a alta incidência de cobranças de metas a serem alcançadas e o bullying nos ambientes profissionais como exemplos de riscos psicossociais.

“Tem colegas que perseguem trabalhadores, aqueles que são fora da média: muito gordos, muito magros, muito altos. Os outros perseguem e é um sofrimento psicológico que dá, na maioria das pessoas, vergonha. Ao mesmo tempo, ninguém quer ir ao psiquiatra e ao psicólogo. Estamos buscando esse respeito para todas as relações: em casa, ambiente de trabalho, escola", diz.

De acordo com ela, é o respeito que vai fazer o trabalhador produzir melhor, ter uma vida social melhor e ter um sono melhor. "Existe o trabalho do psicólogo e do psiquiatra e precisamos procurar esse tratamento. Isso quer dizer que estamos nos respeitando e cuidando de nós mesmos. É isso que nós queremos: saúde”, finaliza.

A Canpat foi instituída em 1971 e passou a ter caráter permanente, cujo objetivo principal é implementar uma cultura de prevenção de acidentes de trabalho no país, despertando a consciência da população para os prejuízos que esses eventos causam na sociedade.