Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil

Previsão é que projeto seja votado ainda na noite desta quarta-feira

Luciano Nascimento | Agência Brasil
fonte

Proposta de isenção a novas faixas de salário volta a caminhar (Foto: Reprodução | Adobe Stock)

A Câmara dos Deputados começou há pouco a discussão do Projeto de Lei (PL) 1.087, de 2025, que prevê isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas com renda mensal até R$ 5 mil e desconto para quem ganha até R$ 7.350 mensais. A previsão é que o projeto seja votado ainda na noite desta quarta-feira (1º).

A proposta foi encaminhada pelo governo federal. Caso seja aprovado na Câmara, o projeto ainda terá que ser votada no Senado, antes de ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para entrar em vigor.

A redução do IR foi uma promessa de campanha de Lula em 2022. Enviado para a Câmara em março, o texto já foi aprovado em uma comissão especial que analisou o texto.

Atualmente, são isentas as pessoas que ganham até R$ 3.036. O projeto determina que, em 2026, quem ganha até R$ 5 mil terá um desconto mensal de até R$ 312,89, de modo que o imposto devido seja zero. Já para quem ganha de R$ 5.000,01 até R$ 7.350,00, o desconto será de R$ 978,62.

Segundo o governo, com a aprovação da proposta, serão beneficiados com a isenção mais de 26,6 milhões de contribuintes, em 2026.

Para compensar a isenção para quem ganha até R$ 5 mil, cujo custo está estimado R$ 25,8 bilhões, o projeto prevê a tributação das pessoas com rendimentos acima de R$ 600 mil por ano, com uma alíquota progressiva de até 10%.

A alíquota máxima incidirá para quem recebe anualmente a partir de R$ 1,2 milhão. Além disso, ela não será aplicada para quem já paga a alíquota máximo do IR, que é de 27,5%.

VEJA MAIS

image Animais como dependentes no IR? Emendas tentam incluir 'pais de pet' na reforma tributária
Confira a lista de emendas apresentadas ao projeto de ampliação da faixa de isenção

image Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado
Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

image Mais de 10 mil contribuintes do Pará terão direito ao 5º lote do IRPF 2025
Restituições serão liberadas a partir de 30 de setembro; veja como consultar

O relator do projeto, deputado Arthur Lira (PP-AL), estima que, com a arrecadação com a taxação desse segmento, haverá uma sobra de R$ 12,7 bilhões até 2027. Em seu parecer, Lira destinou esses recursos para compensar a redução da alíquota da Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), instituída pela reforma tributária.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Movimentação

Câmara começa a analisar isenção de IR quem ganha até R$ 5 mil

Previsão é que projeto seja votado ainda na noite desta quarta-feira

01.10.25 20h06

Mudança

Senado aprova projeto que proíbe empréstimo consignado não autorizado

Proposta segue para apreciação da Câmara dos Deputados

01.10.25 19h12

destaque

Aeroporto de Belém está entre os 20 mais pontuais do mundo, aponta ranking internacional

Relatório incluiu 12 terminais brasileiros na lista que avalia a eficiência de voos globais

01.10.25 17h35

Economia

Governo do Pará libera antecipação do 13º dos servidores; veja quando cai

Medida é realizada desde o início da atual gestão estadual, em 2019, e este ano, garante R$ 661 milhões na economia paraense, fortalecendo o comércio e os serviços

01.10.25 12h44

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

Saiba quando sai a primeira parcela do 13º terceiro em 2025

Confira as datas de pagamento para trabalhadores com carteira assinada (CLT) e segurados do INSS

29.09.25 13h15

oportunidades

Região Metropolitana de Belém tem vagas de estágio abertas em diversas áreas; confira

Há oportunidades são para estudantes de diferentes áreas

29.09.25 7h30

Novo Imposto de Renda

Novo projeto de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil é aprovado no Senado

Saiba como a nova proposta de Imposto de Renda beneficia mais de 12 milhões de brasileiros, as mudanças nas faixas de cobrança e a briga política na tramitação

24.09.25 15h45

APOSENTADORIA

Aposentados do INSS que ganham mais que o mínimo começam a receber 13º

Pagamento a quem ganha benefício mínimo começou no último dia 24

02.05.25 8h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda