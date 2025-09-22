Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Mais de 10 mil contribuintes do Pará terão direito ao 5º lote do IRPF 2025

Restituições serão liberadas a partir de 30 de setembro; veja como consultar

O Liberal
fonte

R$ 20,4 milhões serão distribuídos entre 10.190 contribuintes do Pará (Foto: Guilherme Dionízio / AE / Arquivo O Liberal)

O quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2025 estará disponível para consulta a partir das 10h desta terça-feira (23). No Pará, segundo a Receita Federal, mais de 10 mil contribuintes terão direito ao crédito, que será depositado dia 30 de setembro. Em todo o Brasil, 387.277 contribuintes foram contemplados nesse lote de restituição, somando mais de R$ 1 bilhão em restituições.

No Pará, o valor destinado é de R$ 20,4 milhões, que será distribuído entre 10.190 contribuintes. Desse total, 6.009 contribuintes fazem parte da Delegacia da Receita Federal em Belém e unidades jurisdicionadas. Eles terão direito a R$ 15,4 milhões. Já em Marabá, 2.868 pessoas receberão R$ 3,8 milhões, enquanto em Santarém serão R$ 1,7 milhão para 1.313 contribuintes.

Na 2ª Região Fiscal (AC, AM, AP, PA, RO e RR), o total destinado chega a R$ 47,5 milhões para 21.059 contribuintes.

Quem tem prioridade nas restituições

Do valor nacional de R$ 1,03 bilhão, mais de R$ 507 milhões serão destinados a contribuintes com prioridade legal:

  • 15.604 pessoas acima de 80 anos;
  • 66.637 entre 60 e 79 anos;
  • 6.968 pessoas com deficiência física ou mental, ou moléstia grave;
  • 16.926 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.

Outros 234.920 contribuintes foram priorizados por terem usado a declaração pré-preenchida ou escolhido receber via PIX. Além disso, 46.222 restituições serão pagas a contribuintes não prioritários.

Como consultar a restituição do IRPF

Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. Também é possível acompanhar a situação pelo aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones, ou pelo Portal e-CAC.

O que fazer em caso de erro no crédito bancário

A Receita só realiza o pagamento em conta de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados informados, é possível solicitar o reagendamento do crédito pelo Banco do Brasil (BB) em até um ano após a primeira tentativa de depósito.

Os canais disponíveis são:

  • Portal BB: www.bb.com.br/irpf
  • Central BB: 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades)
  • Atendimento exclusivo para deficientes auditivos: 0800-729-0088

Se a restituição não for resgatada dentro de um ano, o pedido deve ser feito pelo Portal e-CAC, no menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

