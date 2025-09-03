Pará recebe quase R$ 970 milhões em restituições do Imposto de Renda 2025

No estado do Pará, 549.377 contribuintes já receberam um total de R$ 969.510.025,04 referentes às restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do exercício 2025. A antecipação dos pagamentos foi anunciada pela Receita Federal, que concluiu o processamento de todas as declarações entregues dentro do prazo e sem inconsistências, superando o cronograma inicial previsto em cinco lotes entre maio e setembro.

No país, o montante total das restituições já pagas em 2025 soma R$ 36.690.346.875, referentes a 22.679.085 declarações de ajuste anual. Na 2ª Região Fiscal, que inclui Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia e Roraima, 1.171.262 contribuintes receberam créditos no valor total de R$ 2.004.886.438,96.

A Receita Federal orienta os contribuintes que ainda não tiveram suas restituições liberadas a acessarem a página oficial (www.gov.br/receitafederal) e consultarem a situação da declaração no serviço “Meu Imposto de Renda”, por meio do “Extrato do Processamento”. Caso identifiquem pendências, é possível retificar a declaração para corrigir informações equivocadas.

Com a antecipação dos pagamentos a Receita Federal busca reforçar a modernização dos sistemas, agilidade no atendimento e a valorização da conformidade tributária, garantindo mais eficiência e justiça fiscal aos contribuintes.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia