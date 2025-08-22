Pará terá R$ 64,5 milhões no quarto lote de restituição do IRPF 2025

A Receita Federal liberou às 10h desta sexta-feira (22) a consulta ao quarto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) de 2025, incluindo valores residuais de anos anteriores.

No Pará, 35.029 contribuintes terão direito a R$ 64.491.698,31. A distribuição por delegacia estadual será a seguinte: Belém e unidades jurisdicionadas, 22.913 contribuintes com R$ 48.002.224,04; Marabá, 7.562 contribuintes com R$ 10.714.624,13; e Santarém, 4.554 contribuintes com R$ 5.774.850,14.

O pagamento dos créditos será realizado no dia 29 de agosto, exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte. Entre os beneficiados estão contribuintes com prioridade legal, como idosos, pessoas com deficiência ou doença grave e profissionais do magistério. Também serão contemplados contribuintes que utilizaram a Declaração pré-preenchida ou optaram pelo PIX.

Para consultar a restituição, o contribuinte deve acessar www.gov.br/receitafederal, selecionar "Meu Imposto de Renda" e depois "Consultar a Restituição". A plataforma permite consulta simplificada ou detalhada pelo extrato de processamento no e-CAC. Caso sejam identificadas pendências, a declaração pode ser retificada.

A Receita Federal disponibiliza ainda aplicativo para tablets e smartphones, com informações sobre liberação das restituições e situação cadastral do CPF.

Em caso de erro nos dados bancários, o pagamento não é realizado, mas é possível reagendar o crédito pelo Banco do Brasil pelo prazo de até um ano, pelo portal https://www.bb.com.br/irpf ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (deficientes auditivos). O contribuinte deve informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.

Se o valor não for resgatado em até um ano, o contribuinte pode solicitá-lo pelo portal e-CAC, em Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia