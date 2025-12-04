Motta: fazer reforma administrativa em ano pré-eleitoral é muito desafiador, mas é necessária

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que fazer uma reforma administrativa em ano pré-eleitoral é "muito desafiador", mas ressaltou que ela é necessária. A reforma é uma bandeira de Motta desde que assumiu a presidência da Casa. As declarações foram feitas nesta quinta-feira, 4, durante o evento Fórum Jota - Segurança Jurídica, em Brasília.

Motta ainda afirmou que a Câmara terá condições de enfrentar "o que venha a ser danoso do ponto de vista econômico" no período antes das eleições de 2026. "Em ano eleitoral, os presidentes sempre buscam fazer benesses para a população. Eu penso que nós vamos enfrentar um quadro onde decisões políticas do Executivo chegarão ao Congresso com esse intuito", disse.

Ele também disse que procurou agir como "conciliador" desde que assumiu o comando da Casa. "Neste momento, o papel do presidente da Câmara é justamente agir para que possamos atravessar com o nosso barco neste mar revolto que o País está vivendo", afirmou.