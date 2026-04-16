Café vai ficar mais barato? Saiba as perspectivas de preço em 2026

O Brasil se prepara para colher uma safra de café maior em 2026, o que promete aliviar a pressão sobre a inflação do consumidor ao longo do ano. No entanto, especialistas apontam que o preço do café dificilmente voltará aos patamares de seis anos atrás, mesmo com a previsão de uma produção maior.

Em 2020, o quilo do café tradicional torrado e moído custava, em média, R$ 16,45. Contudo, problemas climáticos como secas, calor intenso e geadas que afetaram as lavouras entre 2021 e 2024 impactaram a produção e pressionaram os preços para cima. Atualmente, o preço médio do quilo do café no varejo é de R$ 63,69, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

Queda do café moído

Embora o preço pago ao produtor tenha iniciado uma queda no início de 2025, devido às expectativas de aumento da produção tanto no Brasil quanto no mercado global, o cenário mudou novamente com a imposição de tarifas por parte do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. As cotações voltaram a subir em agosto de 2025, mas recuaram depois da retirada das taxas, em novembro do mesmo ano.

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No entanto, as boas notícias vêm com a inflação do café moído, que tem apresentado um recuo gradual desde julho de 2025. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, o preço do café já acumulou uma queda de 3,6% neste ano, embora esse recuo ainda não tenha sido suficiente para recuperar as altas de preços dos últimos anos.

O preço do café voltará ao que era antes?

Apesar da desaceleração da inflação do café, os economistas alertam que os preços dificilmente voltarão aos níveis de antes. Para especialistas, o impacto das condições climáticas e os custos elevados de produção tornam improvável uma queda significativa nos preços do café no curto e médio prazo.

A expectativa é que, embora a safra maior de 2026 ajude a aliviar a pressão sobre os preços, o café no Brasil continuará a ser mais caro do que foi há alguns anos. Para o consumidor, isso significa que a redução no preço do café será gradual e não retornará aos níveis de 2020, pelo menos não nos próximos anos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)