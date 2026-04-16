Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Café vai ficar mais barato? Saiba as perspectivas de preço em 2026

Atualmente, o preço médio do quilo do café no varejo é de R$ 63,69, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic)

Gabrielle Borges
fonte

Economistas alertam que os preços dificilmente voltarão aos níveis de antes. (Foto: Freepik)

O Brasil se prepara para colher uma safra de café maior em 2026, o que promete aliviar a pressão sobre a inflação do consumidor ao longo do ano. No entanto, especialistas apontam que o preço do café dificilmente voltará aos patamares de seis anos atrás, mesmo com a previsão de uma produção maior.

Em 2020, o quilo do café tradicional torrado e moído custava, em média, R$ 16,45. Contudo, problemas climáticos como secas, calor intenso e geadas que afetaram as lavouras entre 2021 e 2024 impactaram a produção e pressionaram os preços para cima. Atualmente, o preço médio do quilo do café no varejo é de R$ 63,69, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic).

Queda do café moído

Embora o preço pago ao produtor tenha iniciado uma queda no início de 2025, devido às expectativas de aumento da produção tanto no Brasil quanto no mercado global, o cenário mudou novamente com a imposição de tarifas por parte do governo de Donald Trump, nos Estados Unidos. As cotações voltaram a subir em agosto de 2025, mas recuaram depois da retirada das taxas, em novembro do mesmo ano.

VEJA MAIS

image Dia Mundial do Café: consumo moderado traz benefícios, mas excesso pode prejudicar a saúde
A quantidade segura de café pode variar conforme a sensibilidade individual à cafeína e condições clínicas, diz nutricionista Jamile Barros


image Com saca acima de R$ 1.800, cafeterias de Belém tentam segurar aumento do café
Empresários do setor afirmam que o aumento do grão já pressiona margens, mas consumo segue impulsionado pela experiência nas cafeterias


image Café pode reduzir risco de demência e atuar como aliado do envelhecimento saudável, diz estudo
Daniel Wang, professor da Escola de Medicina de Harvard e autor sênior do estudo, ressalta que eles não substituem outras formas de prevenção à demência.

No entanto, as boas notícias vêm com a inflação do café moído, que tem apresentado um recuo gradual desde julho de 2025. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, o preço do café já acumulou uma queda de 3,6% neste ano, embora esse recuo ainda não tenha sido suficiente para recuperar as altas de preços dos últimos anos.

O preço do café voltará ao que era antes?

Apesar da desaceleração da inflação do café, os economistas alertam que os preços dificilmente voltarão aos níveis de antes. Para especialistas, o impacto das condições climáticas e os custos elevados de produção tornam improvável uma queda significativa nos preços do café no curto e médio prazo.

A expectativa é que, embora a safra maior de 2026 ajude a aliviar a pressão sobre os preços, o café no Brasil continuará a ser mais caro do que foi há alguns anos. Para o consumidor, isso significa que a redução no preço do café será gradual e não retornará aos níveis de 2020, pelo menos não nos próximos anos.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

economia

café

preço do café
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Crescimento

Pará impulsiona mineração e reforça superávit do Brasil no início de 2026

Estado lidera crescimento do setor e consolida papel estratégico na balança comercial, que teve 66% do saldo atrelado à indústria mineral

16.04.26 11h44

ECONOMIA

Café vai ficar mais barato? Saiba as perspectivas de preço em 2026

Atualmente, o preço médio do quilo do café no varejo é de R$ 63,69, de acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Café (Abic)

16.04.26 11h00

MEDIDA DO GOVERNO

Subvenção ao diesel do governo federal tem efeito limitado nos preços, diz Sindicombustíveis PA

Entidade esclarece que medida visa à estabilidade do mercado e garantia do abastecimento, sem reduzir automaticamente os valores nas bombas

16.04.26 10h12

Guerra no Irã

Europa dispõe de 'talvez 6 semanas' de combustível de aviação, calcula diretor da AIE

Diretor-executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, alerta que voos poderão ser cancelados se os suprimentos de petróleo continuarem bloqueados pela guerra

16.04.26 9h22

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

ECONOMIA

PIS/Pasep 2026: novo pagamento sai na quarta (15); veja quem pode receber

A expectativa é de que cerca de 26,9 milhões de trabalhadores sejam contemplados com o abono salarial em 2026.

14.04.26 8h58

LOGÍSTICA

Portos do Pará impulsionam recorde nacional e ampliam protagonismo na Amazônia

Estado movimentou 127,7 milhões de toneladas em 2025 e já inicia 2026 em ritmo acelerado, com destaque para Santarém e Vila do Conde

12.04.26 6h00

MERCADO

Belém tem 2ª maior valorização imobiliária do Brasil e luxo afasta moradia popular

Alta nos preços e foco no alto padrão reduzem oferta para as classes média e baixa na capital paraense

11.04.26 17h30

PAGAMENTO

Pagamento antecipado do 13º salário começará ainda neste mês; confira o calendário!

Os valores serão divididos em duas parcelas de acordo com o número final do cartão de benefício

13.04.26 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda