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Economia

Produção industrial brasileira avança 0,7% em abril, afirma IBGE

O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,4% a um aumento de 0,9%

Estadão Conteúdo
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Os novos negócios representam mais de R$ 300 milhões, em investimentos, uma expectativa de geração de cerca de 600 postos de trabalho. (Divulgação/ Agência Pará)

Em abril deste ano, a produção industrial nacional avançou 0,7% na comparação com março, na série com ajuste sazonal, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 3, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado veio acima da mediana das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast, de alta de 0,5%. O intervalo das estimativas ia desde uma queda de 0,4% a um aumento de 0,9%.

Em relação a abril de 2025, a produção subiu 2,7%, também acima da mediana das projeções, de alta de 1,9%, com piso de recuo de 1% e teto de avanço de 3,7%.

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Revisões

O IBGE revisou o resultado da produção industrial em março ante fevereiro, de uma alta de 0,1% para uma elevação de 0,3%. A taxa de fevereiro ante janeiro foi revista de +0,9% para +1,1%, e a de janeiro ante dezembro saiu de +2,1% para +2,2%.

Os dados são da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física, divulgados na manhã desta quarta-feira.

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