Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Café tem terceira queda seguida, mas segue com alta acumulada de mais de 40% em Belém

Mesmo com a redução recente, o café segue entre os produtos que mais pressionam o custo da cesta básica no Pará

Thaline Silva*
fonte

O preço internacional do café subiu com o avanço do mercado americano e a oferta limitada causada por quebras de produção (Imagem | Wagner Santana)

Mesmo com a leve redução registrada em setembro, o preço do café continua pesando no bolso dos consumidores paraenses. De acordo com levantamento do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE/PA) divulgado nesta terça-feira (28), o produto acumula alta de 40,16% em 2025 e de 54,05% nos últimos 12 meses, índices bem acima da inflação calculada para os períodos — 3,6% e 5,15%, respectivamente.

Os dados do DIEESE/PA mostram que, em setembro, o café apresentou o terceiro mês consecutivo de queda no preço médio, passando de R$ 71,06 para R$ 70,11 o quilo — uma redução de 1,32%. Apesar disso, o item segue entre os mais caros da cesta básica comercializada em Belém, que totalizou R$ 672,84 no mês passado. O valor representa quase metade do salário mínimo vigente, de R$ 1.518.

VEJA MAIS 

image Às vésperas da COP 30, preço do almoço no Ver-o-Peso sobe até R$ 25 em um ano
Em comparação a 2024, o preço mínimo dobrou e passou a R$ 40; confira o valor do prato mais caro

image Queda do preço da gasolina não chega aos consumidores em Belém e Pará tem 6º maior preço do país
Apesar da queda de 4,9% no preço médio da gasolina, estado segue com uma das gasolinas mais caras do Brasil e paraenses não percebem o impacto direto no bolso.

A pesquisa, realizada semanalmente em supermercados da capital paraense, revela que o preço do café vem registrando oscilações ao longo de 2025. Em janeiro, o quilo custava em média R$ 54,57. Nos meses seguintes, o produto seguiu em alta, atingindo R$ 75,40 em maio e mantendo-se acima dos R$ 70 até setembro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aumento é expressivo: em setembro de 2024, o café era vendido a R$ 45,51 o quilo.

Segundo o DIEESE, o comportamento recente reflete uma combinação de fatores internos e externos. No mercado internacional, o preço do café subiu, impulsionado pela valorização nos Estados Unidos e pela oferta limitada, resultado de quebras de produção em alguns países produtores. No entanto, dentro do Brasil, o consumo desacelerou devido aos preços elevados nos supermercados, o que contribuiu para a leve retração observada no último mês.

A análise do órgão indica ainda que a variação de preços do café não foi uniforme entre as capitais brasileiras. Enquanto em 14 cidades houve queda, em outras 13 o valor do produto aumentou. Essa diferença é atribuída à dinâmica regional de abastecimento e à capacidade de repasse dos custos ao consumidor.

Mesmo com a redução recente, o café segue entre os produtos que mais pressionam o custo da cesta básica no Pará. O DIEESE aponta que o conjunto de alimentos essenciais continua comprometendo uma parcela significativa da renda das famílias, especialmente as de menor poder aquisitivo. 

Evolução mensal do preço médio do café (kg) em 2025

• Janeiro: R$ 54,57
• Fevereiro: R$ 59,17
• Março: R$ 67,72
• Abril: R$ 72,89
• Maio: R$ 75,40
• Junho: R$ 75,42
• Julho: R$ 72,89
• Agosto: R$ 71,06
• Setembro: R$ 70,11

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CAFÉ

preços
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

Preço do café

Café tem terceira queda seguida, mas segue com alta acumulada de mais de 40% em Belém

Mesmo com a redução recente, o café segue entre os produtos que mais pressionam o custo da cesta básica no Pará

28.10.25 11h17

AUMENTO

Às vésperas da COP 30, preço do almoço no Ver-o-Peso sobe até R$ 25 em um ano

Em comparação a 2024, o preço mínimo dobrou e passou a R$ 40; confira o valor do prato mais caro

28.10.25 8h00

Economia

Bancos terão regras mais rígidas contra bets irregulares e contas laranja

Novas diretrizes da Febraban obrigam bancos a encerrarem contas usadas em lavagem de dinheiro e fraudes digitais

27.10.25 18h07

SAPOS DE ESCRITÓRIO

Por que a Geração Z muda tanto de trabalho? 40% dos jovens trocaram o emprego no último ano

Entenda o fenômeno ‘office frogging’ ou ‘sapos de escritório’; confira as dicas de especialistas

27.10.25 8h30

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

mudança

Governo do Pará antecipa ponto facultativo do Dia do Servidor

Decreto assinado pelo governador Helder Barbalho foi publicado em edição extra do Diário Oficial

22.10.25 11h56

Cadê o dinheiro?

PF apura esquema milionário de corrupção na Sesan na gestão de Edmilson Rodrigues

Operação 'Óbolo de Caronte' apura fraudes em licitações e desvio de mais de R$ 150 milhões em obras de saneamento

24.10.25 7h00

Feirão de Empregos

Prefeitura de Belém realiza Feirão de Empregos com mais de 100 vagas

28 empresas oferecem vagas para primeiro emprego, estágio, Jovem Aprendiz, PcDs e realocação profissional

21.10.25 11h00

ONDE COMER

O que comer no Mercado de São Brás? Veja as opções e os valores

O mercado oferece opções de tapioquinha pra café da manhã até o almoço paraense com peixe frito e açaí

12.09.25 6h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda