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Economia

Brasil terá missão sanitária em agosto para abrir mercado sul-coreano a frigoríficos, diz Lula

Após anos de tratativas, auditoria sanitária é crucial para destravar exportação de carne bovina nacional ao mercado sul-coreano

Estadão Conteúdo
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Carne bovina. (Marcello Casal Jr / Agência Brasil)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 27, que Brasil e Coreia do Sul firmaram o compromisso de realizar, no próximo mês, uma missão sanitária para possibilitar o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado do país asiático.

"Após 17 anos de negociação, temos agora o compromisso concreto de missão sanitária ao Brasil no próximo mês, passo decisivo para o acesso dos frigoríficos brasileiros ao mercado coreano", disse Lula após reunião com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-Myung, no Palácio do Alvorada.

A abertura do mercado sul-coreano para a carne bovina nacional está entre as prioridades do Brasil na relação comercial com a Coreia do Sul. Lula já foi ao País asiático em fevereiro para destravar as negociações.

Em relação à carne bovina, autoridades sul-coreanas já realizaram uma auditoria no sistema sanitário nacional em meados de 2023, com foco em saúde pública. Falta ainda uma segunda vistoria pelo Ministério da Agricultura, Alimentação e Assuntos Rurais do país, com foco em saúde animal. As negociações bilaterais para abertura de carne bovina iniciaram em 2008.

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LULA/COREIA DO SUL/LEE JAE MYUNG/VISITA

frigoríficos

missão sanitária
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