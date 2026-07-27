TER · 03 NOV 2026Assine
TER · 03 NOV 2026
Edição impressaAssine
O maior hub de comunicação da Amazônia
Últimas
Esportes
PolíciaO Liberal 80 anosBelém
Pará
EleiçõesCírioRepórter 70Concurso
Cultura
Economia

ENTENDA

Ministro da Previdência nega necessidade de nova reforma que aumente idade de aposentadoria

Ministro da Previdência destaca que ajustes são necessários, mas sem aumentar idade ou alíquota, mirando proteção ao aposentado

Estadão Conteúdo

27 de julho de 2026 às 16:23

( Foto: Reprodução/Agência Brasil via Gov )

O ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, disse discordar dos analistas que apontam a necessidade de uma nova reforma da Previdência no Brasil, apesar da pressão esperada no sistema com o envelhecimento da população. A última grande mudança nas regras de aposentadoria do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e dos servidores públicos foi feita em 2019.

"Eu considero que é muito injusto que se olhe sempre para uma nova reforma da Previdência, como se costuma fazer, aumentando idade ou aumentando alíquota. Eu acho isso muito cruel", disse o ministro, durante entrevista ao Jota, citando as diferenças regionais no País.

Na sequência, ele afirmou que há outros mecanismos que repercutem na Previdência sendo pouco olhados, como a desoneração da folha, com impacto de cerca de R$ 28 bilhões por ano.

Questionado sobre outras autoridades do governo que defendem uma nova reforma, o titular da Previdência afirmou que sua função no governo é fazer a defesa da proteção social. "Eu estou fazendo o meu papel de defender o aposentado mais vulnerável, aquele que mais precisa", disse. "Lógico que eu sei que, em determinados momentos, nós vamos precisar fazer um ajuste dos números da Previdência, eu falei disso quando falei da desoneração da folha."

"Nós estaremos desafiados - todos nós, a inteligência brasileira - a construir soluções para a Previdência que são reais, que nós precisamos ajustar e adequar, mas sempre com o olhar de não penalizar aqueles que já vivem muito sofridos, que são os trabalhadores brasileiros", completou.

Assuntos relacionados

PREVIDÊNCIA/REDUÇÃO/IDADE/APOSENTADORIA/WOLNEY QUEIROZ