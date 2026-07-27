Natura seleciona startups do Norte para programa de inovação

Empresas com soluções em sustentabilidade, tecnologia, experiência do cliente e venda direta podem participar da seleção até 30 de agosto; Belém está entre os polos priorizados pela companhia

Empresas inovadoras do Norte e Nordeste, incluindo as sediadas no Pará, poderão participar de uma seleção voltada ao desenvolvimento de novos negócios nas áreas de sustentabilidade, tecnologia e experiência do cliente. A iniciativa, com inscrições abertas até 30 de agosto, é promovida pelo fundo de Corporate Venture Capital (CVC) da Natura e busca ampliar a presença de startups dessas regiões em seu portfólio de inovação.

Segundo a empresa, a chamada faz parte das ações do Natura Ventures, fundo de investimentos gerido pela VOX Capital, e tem como objetivo fortalecer o relacionamento com o ecossistema de inovação brasileiro, especialmente fora do eixo Sul-Sudeste. A proposta é ampliar a diversidade geográfica das startups apoiadas e incentivar soluções alinhadas às estratégias de negócios da companhia.

Poderão participar startups em estágio inicial, com CNPJ ativo nos estados das regiões Norte e Nordeste, que já apresentem crescimento consistente e desenvolvam produtos ou serviços compatíveis com as áreas de atuação do fundo.

Áreas prioritárias para as startups

De acordo com a Natura, a seleção é voltada para negócios que desenvolvam soluções relacionadas a temas considerados estratégicos pela empresa, entre eles:

regeneração e circularidade;

sustentabilidade;

soluções para consultoras e profissionais de beleza;

experiência do cliente (CX);

venda direta;

infraestrutura de tecnologia;

tecnologias emergentes aplicadas à cadeia de valor.

Segundo a companhia, a expectativa é elevar para 10% a participação de startups das regiões Norte e Nordeste entre as empresas que integram o portfólio do Natura Ventures.

Belém está entre as cidades priorizadas

Além da chamada aberta, a Natura informou que pretende ampliar o relacionamento do fundo com hubs e ecossistemas de inovação em cidades consideradas estratégicas. Entre elas estão Belém (PA), Manaus (AM), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

As startups selecionadas terão a oportunidade de apresentar suas soluções ao time de investimentos e às lideranças das áreas de negócios da empresa durante um Pitch Day. Após essa etapa, poderão surgir oportunidades de parcerias, desenvolvimento de projetos conjuntos e eventual investimento, conforme avaliação da companhia.

Inscrições seguem até 30 de agosto