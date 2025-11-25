Black Friday: iPhone novo por menos de R$ 2 mil? Veja como conseguir
Ofertas com até 80% de desconto estão vinculadas a planos móveis e de internet
Smartphones, videogames, caixas de som e outros eletrônicos estão entre os itens com maior queda de preço nesta Black Friday. Alguns modelos chegam a ser vendidos por até 80% abaixo do valor original, em ofertas atreladas a planos de fidelização de telefonia e internet.
Entre os destaques estão o iPhone 16e 256 GB e o Playstation 5 Slim Edição Digital, ambos com valor promocional de R$ 1.999. Os produtos fazem parte de uma campanha nacional estrelada por personalidades como Cauã Reymond, IZA e Ivete Sangalo.
Veja os principais itens em promoção
- iPhone 16e 256GB – de R$ 6.599 por R$ 1.999
- Playstation 5 Slim Digital – de R$ 2.999 por R$ 1.999
- Samsung Galaxy S25 FE 256GB – de R$ 5.699 por R$ 1.299
- Motorola EDGE 60 NEO 512GB – de R$ 3.999 por R$ 999
- Caixa de som JBL Boombox 3 – de R$ 2.499 por R$ 1.499
- TV Samsung QLED Vision AI 50” – de R$ 3.349 por R$ 1.999
- Fone JBL 310 – de R$ 99 por R$ 9,90
As promoções estão disponíveis para novos e atuais clientes de planos móveis e de banda larga fixa da TIM, com exigência de fidelização de 12 meses.
VEJA MAIS
Benefícios nos planos e proteção para celulares
- Até 210GB de internet para compartilhamento com dependentes
- Assinatura de plataformas de streaming incluída
- 10GB extras para redes sociais e roaming internacional
Também está disponível o EXA Seguros Celular, com cobertura para roubo, furto e danos acidentais. Na contratação junto à compra de um novo aparelho, o cliente pode obter R$ 200 de desconto adicional.
As promoções estão válidas nas lojas físicas e no site oficial da operadora.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA