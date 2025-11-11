Operadora participa de painéis da COP 30 e amplia rede 5G em Belém

Belém conta com um amplo reforço na infraestrutura de conectividade durante a realização da COP 30. Com a cidade no centro das discussões globais sobre mudanças climáticas, espaços como o Parque da Cidade, o Hangar, o Ver-o-Peso, a Estação das Docas e o Aeroporto Internacional passaram a contar com rede 5G de alta capacidade. Os investimentos em tecnologia permanecem como legado estrutural para a população, visitantes e empreendimentos locais.

Além dos locais de eventos oficiais, bairros ribeirinhos e pontos turísticos da Região Metropolitana também foram beneficiados com ampliação de cobertura. Um dos destaques é a Ilha do Combu, que recebeu sinal de 4G e 5G da TIM, promovendo inclusão digital a mais de 2 mil moradores e melhorando a conectividade para turistas.

Belém tem 100% dos bairros com sinal 5G

Atualmente, os 71 bairros da capital paraense já contam com cobertura 5G da TIM. Municípios vizinhos como Ananindeua, Marituba, Castanhal, Barcarena, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel do Pará também fazem parte da área de abrangência da rede de alta velocidade.

A expansão inclui ainda áreas de grande circulação, como o Mangueirão, Porto Futuro, Casa das 11 Janelas, Parque do Utinga e a Vila Líderes. No Terminal Portuário do Distrito de Outeiro, onde estão ancorados cruzeiros que funcionam como hotéis flutuantes, foi instalada uma infraestrutura temporária para atender à demanda durante a conferência.

Reforço em rede e estrutura comercial para atender visitantes

A operadora TIM realizou ações específicas para ampliar a cobertura e melhorar a experiência de quem está em Belém durante a COP 30. Além do reforço de sinal nos principais pontos turísticos e logísticos, a empresa inaugurou dois quiosques de atendimento bilíngue: um no Aeroporto Internacional e outro na entrada do Parque da Cidade. A estrutura é voltada para facilitar a logística e o atendimento aos clientes durante o evento, além de lojas em todos os shoppings da cidade.

Presença da TIM na COP 30 destaca conectividade e ações sustentáveis

Reconhecida como líder climática pelo Carbon Disclosure Project (CDP) e única operadora presente em todos os índices de sustentabilidade da B3, a TIM tem participação ativa na programação da COP 30. A head de ESG da empresa, Anna Carolina Meireles, participa de três painéis durante a conferência:

No dia 13 , no painel “Governança de impacto: a união dos três setores pelo ESG Real”, organizado pelo movimento Instituto Fome de Tudo, CAIXA, ELO e TIM, na Arena Caixa;

, no painel “Governança de impacto: a união dos três setores pelo ESG Real”, organizado pelo movimento Instituto Fome de Tudo, CAIXA, ELO e TIM, na Arena Caixa; Também no dia 13 , na Casa Brasil, participa do painel “Conexão que Transforma – Letramento e Inclusão Digital para o Legado Sustentável nas Infovias Amazônicas”, organizado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF);

, na Casa Brasil, participa do painel “Conexão que Transforma – Letramento e Inclusão Digital para o Legado Sustentável nas Infovias Amazônicas”, organizado pela Entidade Administradora da Faixa (EAF); No dia 14, na Casa Diálogo CEBRI, participa do painel “Do planejamento Net Zero à ação: como preparar o mercado para energias renováveis e soluções de baixo carbono”.

Segundo a executiva, a participação da empresa na COP 30 reforça o compromisso com práticas sustentáveis e o alinhamento com o futuro dos negócios diante das mudanças climáticas globais.

A TIM também está presente em uma publicação do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS), que reúne soluções empresariais para enfrentar as mudanças climáticas. Entre os destaques está o projeto “4G no Campo”, com impacto comprovado por estudos da Unicamp e da Agricef, como redução de 25% no consumo de diesel e aumento de até 18% na produtividade no agronegócio.

A operadora também foi homenageada pela B3 por integrar todos os índices ESG da Bolsa brasileira. A cerimônia ocorreu no dia 12, na EY House, com outras 29 empresas reconhecidas por seu desempenho sustentável.