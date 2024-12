Black Friday: Google lista os 20 produtos mais buscados no Pará

Oficialmente no calendário brasileiro, a Black Friday, em 2024, ocorre nesta sexta-feira (29/11), com os mais diversos setores de vendas aplicando ofertas acima do comum em seus produtos. Essa é uma época bastante esperada pelos brasileiros, que correm para comprar produtos mais em conta e até mesmo, adiantarem as aquisições do Natal. Objetos pessoais, eletrodomésticos, eletrônicos, por exemplo, são alguns das categorias mais procuradas pelas pessoas durante esse dia de promoções.

Nesta sexta-feira (29/11), o Google divulgou, com exclusividade à Redação Integrada de O Liberal, as 20 primeiras categorias mais buscadas no Estado pelos internautas. Veja:

Produtos mais buscados no Pará na véspera da Black Friday

Telefonia Cosméticos Equipamentos de áudio Camisetas e Tops Notebooks Controle climático Preparo Físico e Nutrição Utensílios de cozinha Cuidados com os cabelos Computadores e tablets Relógios de pulso Televisão Componentes para computador Vestidos Armário de cozinha Calças Ciclismo Placas de circuito interno Camas Monitores.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de oliberal.com)