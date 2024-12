Buscas por ar-condicionado portátil crescem 166% na Black Friday, diz Google

Os brasileiros estão buscando cada vez mais formas de se refrescar. É o que apontam dados internos do Google, que revelou que as pesquisas por "ar condicionado portátil" tiveram alta de 166% na quarta-feira (27), em comparação com o dia anterior. Entre os termos com maior crescimento nas buscas também estão "ventilador de mesa" (+148%), "ar condicionado janela" (+133%), "ar condicionado portátil" (+118%), "ventilador" (+113%) e "climatizador de ar" (+107%).

Outras categorias de produtos relacionados às altas temperaturas também estão entre as que tiveram maior crescimento ontem (27), às vésperas da Black Friday: além dos produtos do setor de Ar e Ventilação terem apresentado um crescimento de 61% no período, a categoria de Proteção Solar também teve alta de 8% nas buscas. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (29/11).

Veja o ranking dos produtos que estão com buscas em crescimento

Ar e ventilação Pets - suprimentos Proteção solar Eltroportáteis Televisões Cuidados com as unhas Cabelos Vestuário - fitness Calçados - tênis casuais Calçados - Sandálias e chinelos.

"É natural que as pessoas busquem por formas de se refrescar durante esse momento de calor extremo, e, principalmente durante a Black Friday, o Google é o lugar ideal para que os brasileiros possam encontrar facilmente a melhor oferta para o que pretendem comprar" afirma Gleidys Salvanha, diretora de Negócios para o Varejo do Google Brasil.

Produtos clássicos que não saem de moda

Além do interesse gerado pelas temperaturas elevadas, algumas categorias já vem se tornando clássicas para os brasileiros na Black Friday. De acordo com dados internos do Google, Celulares, Móveis e Construção são as divisões de produtos que contaram com os maiores volumes de buscas na quarta (27), em comparação com terça-feira (26) - categorias que já vem liderando o ranking das mais buscadas na última semana. A categoria de Celulares, inclusive, se mantém como a mais buscada pelos brasileiros desde 27 de outubro.

Ranking das buscas com maior volume

Celulares - aparelhos Móveis Construção Calçados - Tênis casuais Vestuários Suplementos e vitaminas Eletrodomésticos Perfumes Decoração Eletroportáteis