Black Friday: Expectativa é grande entre consumidores e lojistas para esta sexta-feira

Movimentação em um dos shoppings do centro de Belém foi tranquila na tarde desta quinta-feira, 23 (Amanda Engelke / Especial para O Liberal)

A expectativa para esta sexta-feira (24), data que marca no calendário do comércio nacional e internacional a Black Friday, é grande entre os consumidores da capital paraense. Na quinta-feira (23), diversas pessoas foram às compras, aproveitando as ofertas já anunciadas ao longo da semana pelos lojistas, na Black Week. Mas, apesar da expectativa em torno da data, o movimento era tranquilo pela parte da tarde em um dos shoppings do centro do Belém, localizado no bairro do Reduto.

A dona de casa Paula Franssinete Souza, de 50 anos, aproveitou a tranquilidade para levar a mãe Alcinéia. Ela contou que aprovou as ofertas em uma loja de sapatos. “Tem que saber pesquisar porque tem coisas que vale a pena e outras não. Eu costumo me planejar para vim em todas (Black Friday), e acho que vale a pena. Vim hoje porque já sei que poderei vim amanhã. Mas pelo que olhei, o mesmo sapato que estava custando mais do que 100 reais, agora está 80. Então está valendo a pena”, disse.

O lojista Rafael Vieira se mostrou otimista. Ele, que trabalha no no varejo de roupas há dez anos, projeta um incremento acima de 10% nas vendas durante esta semana. Segundo ele, novembro tem sido um bom mês para o varejo e a expectativa maior é para esta sexta. “A Black Friday ficou associada à sexta, daí o movimento ser maior. Aumentamos o nosso efetivo para atendermos melhor nossos clientes, além disso nossos estoques estão mais recheados. Nossa estratégia é alinhada com a nossa franquia, então temos peças com 30, 40 e até 50% de desconto”, contou.

Rafael projeta um incremento de cerca de 10% nas vendas durante a Black Friday (Amanda Engelke / Especial para O Liberal)

Para chamar a atenção dos consumidores, os lojistas implementaram diversas ofertas durante a Black Week, que nada mais é uma estratégia adotada pelos lojistas para prolongar o tempo da campanha fazendo com que dure toda a semana da Black Friday ou ainda todo o mês de novembro. Por isso, pelos corredores do shopping, praticamente todas as vitrines indicam ofertas vinculadas à data, que vão desde descontos até 70%, até promoções do tipo duas peças pelo preço de uma.

Ainda assim, a ofertas não agradam a todos. A aposentada Luzia Vasconcelos, de 61 anos, contou que esperava mais. “Eu tinha uma expectativa muito grande, mas não senti um grande redução nos preços. Sou uma pessoa de andar bastante, pesquisar mesmo. Sempre que tenho um tempinho livre estou pelo shopping. Muitas vezes os descontos são em peças que não queremos, não nas melhores. Isso é frustrante. Mas amanhã (sexta-feira) eu venho novamente, já que é o dia oficial”, afirmou.

A aposentada Luzia Vasconcelos disse que esperava mais das ofertas, mas que iria voltar ao shopping na sexta-feira (Amanda Engelke / Especial para O Liberal)

Pesquisar o preço antes de comprar é uma das estratégias

O produtor de conteúdo digital Gabriel Marques, de 26 anos, aproveitou à véspera da Black Friday para pesquisar os preços pela internet, antes de decidir em qual loja comprar. “Esse ano eu estou com uma expectativa alta para comprar na Black Friday porque estou querendo muito renovar algumas coisas em casa que vão desde utensílios até eletrodomésticos. Eu não costumo comprar todos os anos, mas já adquiri algumas coisas durante a Black Friday que realmente saíram em conta pra mim, como um notebook e um celular”

Gabriel Marques irá aproveitar a data para comprar eletrodomésticos e utensílios para sua casa (Amanda Engelke / Especial para O Liberal)

Apesar de não ter se planejado, ele disse que a organização financeira bateu com o período de ofertas. “No ano passado, quando comprei meu computador, rolou um planejamento só pra isso e foi muito tranquilo, e aí deixei de comprar meses antes para esperar as ofertas até que encontrei uma que valeu super a pena. Esse ano eu não tive tanto tempo de pesquisar, mas estou comparando o item que eu quero com as condições de pagamento e promoções de várias lojas ao mesmo tempo”, contou Gabriel.

O produtor está entre os 62% dos brasileiros que querem comprar na Black Friday. O dado é apresentado no levantamento da plataforma Reclame Aqui em parceria com a empresa Linx, que revela ainda que quase metade (48,6%) dos clientes se planejam para fazer compras por meio de plataformas digitais, como sites e aplicativos. Promoções em redes sociais ficam em 2º lugar na preferência com 17,1%. Lojas físicas vêm em seguida, com 16,2%, o que pode explicar a tranquilidade na tarde de quinta em Belém.

