‘Black Friday dos supermercados’ acontece neste sábado (11)

Em alusão ao dia Dia dos Supermercados, que é comemorado oficialmente em 12 de novembro, o setor supermercadista promete realizar, neste sábado (11), uma campanha de descontos antecipados para a Black Friday, promovida pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). A ação, que acontece pelo segundo ano consecutivo, tem o objetivo de impulsionar as vendas neste período do ano.

Segundo o presidente da Associação Paraense Supermercados (Aspas), Jorge Portugal, neste ano, algumas indústrias paraenses também participarão da campanha de descontos. Ele destacou que a iniciativa foi adotada pela maioria das redes de supermercado, que planejam várias ofertas aos consumidores. “A maioria dos supermercados de Belém aderiram à campanha e pretendem realizar promoções em vários produtos”, afirmou Jorge Portugal.

Para o presidente da ABRAS, João Galassi, o evento vai ganhar ainda mais força em 2023. “Será um dia inteiro para os consumidores aproveitarem as ofertas. Nossos fornecedores já estão negociando com os supermercadistas para oferecer promoções ainda mais atrativas do que a própria Black Friday.”, afirma Galassi.

A meta é que a ação promocional aconteça todos os anos, no segundo sábado de novembro. Apesar da campanha, as empresas terão autonomia para decidir como as ofertas serão aplicadas nos produtos.