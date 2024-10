Bitcoin (BTC) alcança patamar inédito nesta terça-feira (29/10) e valor surpreende

O Bitcoin ganha força nesta terça-feira (29) e retorna ao patamar de 70 mil dólares (o equivalente a 403 mil reais). No início da manhã, por volta das 8h30 (horário de Brasília), a maior criptomoeda em valor teve valorização de 2,5% em relação ao acumulado nas últimas 24h. Dessa forma, a moeda já pode ser negociada pelo valor de 71,2 mil dólares. Na conversão, a moeda digital acabou ultrapassando o valor de R$ 400 mil. Valor inédito dentro do mercado brasileiro.

Essa mudança de patamar é devido ao comportamento dos investidores, que buscam mais riscos nas negociações com a criptomoeda, além de acompanhar o movimento que o governo chinês que adotou a liberação de mais incentivos e flexibilizar os empréstimos para aquecer a economia local. Na opinião do Analista da Foxbit, Beto Fernandes, o apoio faz com que os investidores busquem ativos com maior potencial de retorno, como as criptomoedas.

Mesmo com a marca histórica e o cenário favorável para os investidores, o especialista destaca que é preciso cautela: "Teremos dados importantes dos empregos nos Estados Unidos, assim como os resultados corporativos de diversas big techs ao longo da semana. Mesmo que mais distante, a correlação entre ações de tecnologia e BTC ainda prevalece", analisou Beto Fernandes.

Outro fator que faz com que o Bitcoin possua maior risco nas operações que é envolvido, é a eleição presidencial dos Estados Unidos, a qual ocorrerá na próxima terça-feira (5/11).

(*Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)