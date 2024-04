Bilionária mais jovem do mundo é brasileira e tem 19 anos

Os 25 mais jovens na lista dos bilionários do mundo da revista especializada Forbes têm até 33 anos e acumulam fortunas que valem US$ 110 bilhões (R$ 555,5 bilhões). No topo dessa lista está uma brasileira: Livia Voigt, de apenas 19 anos. Ela tem participação minoritária (3,1%) na produtora de equipamentos elétricos Weg, cofundada por seu falecido avô, o que rendeu à jovem milhões em dividendos. A brasileira é dona de uma fortuna de US$ 1,1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões).

Segundo informações divulgadas pela Forbes, Livia Voigt está matriculada na universidade e completando cursos de psicologia. Ela faz aniversário em julho e é dois meses mais jovem que Clemente Del Vecchio, italiano que ficou em segundo lugar na lista e acumula uma fortuna de US$ 4,7 bilhões (R$ 23,7 bilhões). Ele possui 12,5% da holding Delfin, que tem participações em uma série de empresas, incluindo a produtora de Ray-Ban, EssilorLuxottica.

Em terceiro lugar entre os bilionários mais jovens do mundo está a sul-coreana Kim Jung-youn, de 20 anos, cuja fonte de riqueza vem de jogos online. O patrimônio líquido dela chega a US$ 1,4 bilhão (R$ 7 bilhões). Kim Jung-youn e a irmã possuem participações de 9% na desenvolvedora de jogos Nexon.