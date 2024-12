Belém vira palco de evento internacional que discute habitação e meio ambiente

Começou na manhã desta quinta-feira (12.12), em Belém, a 33ª Assembleia-Geral do Fórum de Ministros e Altas Autoridades de Habitação e Desenvolvimento Urbano da América Latina e Caribe (MINURVI), realizada no Espaço São José Liberto. Com o tema central “Habitação e agenda urbana: Prioridades estratégicas diante da crise climática global”, o tema tem debatido assuntos como infraestrutura e moradia nas cidades e prevenção de desastres.

“Hoje é um momento importante e reforça aquilo que a gente tem visto: Belém no centro das discussões mundiais”, declarou o ministro das Cidades do Brasil, Jader Filho, que preside a reunião.

“Nós vamos discutir soluções na área de habitação e prevenção aos desastres, que têm sido mais frequentes em todo o planeta, e trocar experiências, soluções, porque os problemas da América Latina e Caribe são muito parecidos”, acrescentou.

Segundo Jader Filho, ao longo do evento, que segue até esta sexta-feira (13.12), o Brasil vai apresentar aquilo que tem feito a partir de ações como o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) e o Minha Casa, Minha Vida. “Nós já chegamos na contratação um milhão, cento e oitenta mil unidades habitacionais, ultrapassando mais de metade da meta que foi estabelecida pelo presidente Lula de dois milhões de unidades. Então, vamos avançar para nas discussões para que a partir dessa troca de experiência, possamos avançar e trazer infraestrutura para as cidades de todos esses países”, disse o ministro das Cidades.