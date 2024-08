Belém recebe 15ª edição de feira multissetorial em agosto

A 15ª edição da feira multissetorial Expo Multimix, a maior feira multissetorial do Norte, ocorre em Belém entre os dias 6 e 8 de agosto. O evento reúne os melhores produtos e marcas do Brasil, oferecendo aos visitantes as últimas novidades do mercado.

Empreendedores e lojistas regionais terão a oportunidade de conhecer fábricas e importadoras de diversos segmentos para renovar os estoques para o restante de 2024, além de expandir sua rede de contatos.

O evento reunirá indústrias e importadores de produtos de utilidades domésticas, brinquedos, puericultura, festas, variedades, entre outros. A expectativa é a de que a edição belenense da Expo Multimix repita o êxito da de Manaus, no Amazonas, que superou a expectativa dos idealizadores.

A entrada para a Expo Multimix é gratuita. Para participar é necessário realizar o credenciamento no site oficial do evento.

A 15ª edição da feira multissetorial Expo Multimix será de 6 a 8 de agosto, das 13h as 20h, na Estação das Docas, em Belém.

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Hamilton Braga, coordenador do Núcleo de Política e Economia)