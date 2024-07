Belém ganha condomínio residencial de lotes pautados em sustentabilidade e inovação

Em meio à crescente demanda por investimentos sustentáveis e governança social, a cidade de Belém, que será sede da 30ª edição da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), recebeu neste mês de julho um condomínio residencial de lotes pautados em sustentabilidade e inovação. Localizado na Augusto Montenegro, onde há uma demanda crescente de famílias em busca de qualidade de vida, o empreendimento de Grupo Status em parceria com a TLS possui mecanismos para reutilização de água da chuva e captação de energia solar, além de áreas verdes amplas.

O lançamento oficial do Chácara Florença ocorreu na última terça-feira, 23 de julho, no restaurante Famiglia D' Itália no Boulevard Shopping Belém, reunindo corretores de imóveis, clientes, imprensa e convidados especiais. São 408 lotes residenciais, estação de tratamento de esgoto e uma estação de tratamento de água. O empreendimento também conta com prédio multiuso com salão de festas, salão de jogos, espaço de beleza e academia, sistemas de segurança de ponta, um prédio comercial com SPA, brinquedoteca, e três lojas comerciais; três churrasqueiras; uma piscina e três quadras de esportes.

“Ambientes amplos, com áreas para brincar e muito verde ao redor, representam a tradição de crianças livres para crescer, aliada à inovação presente em cada detalhe, proporcionando segurança e desenvolvimento”, avalia Ricardo Severino, Diretor Executivo do Grupo Status.

Uma das entradas do Condomínio Chácaras Florença será pelo Bougainville Belém, o primeiro bairro planejado da capital, também desenvolvido pelo Grupo Status.

“Nossa parceria de longa data com o Grupo Status, que já entregou projetos como o Parque Office e Bouganville, agora se expande com o lançamento do Chácaras Florença”, declarou João de Deus Lobato Jr. diretor Executivo da TLS, que assumiu o desenvolvimento dos sistemas elétricos, incluindo a alimentação da guarita, rede de distribuição em média tensão, instalações do salão de festas, salão de jogos, espaço de beleza, academia, prédio comercial, SPA, brinquedoteca, lojas comerciais, churrasqueiras, piscina, quadras de esportes e estação de tratamento de água.

“Este projeto inovador foca em proporcionar uma qualidade de vida excepcional aos futuros moradores, priorizando segurança, sustentabilidade, tecnologia, lazer, acessibilidade e saneamento. Estamos entregando um complexo completo, que será reconhecido como o melhor condomínio planejado do Brasil”, acrescentou João de Deus.