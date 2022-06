Saiba como escolher a melhor localização para o seu negócio

Ter produtos de qualidade, uma boa estratégia de vendas e diferenciais para o público e o mercado são apenas alguns dos aspectos que fazem o sucesso de um empreendimento. Um ponto a ser observado de antemão é a localização do negócio, que pode ter uma importância decisiva para que a empresa alcance os resultados esperados.

Alguns aspectos devem ser levados em consideração na hora de escolher um ponto comercial. É importante analisar questões como as condições de acessibilidade e estacionamento do local, a presença de concorrentes nas proximidades, além de facilidades de visibilidade. Na prática, isso significa que é preciso analisar, por exemplo, como é a mobilidade na área, o fluxo de pessoas e a disponibilidade de vagas de estacionamento, pois é preciso garantir que o cliente tenha como chegar com facilidade até você.

Em relação a concorrência é necessário verificar de que forma ela impacta positiva ou negativamente o seu negócio. Há produtos em que é comum que o público pesquise mais antes da compra. Nesse caso, ter concorrentes próximos torna-se um fator determinante para suas atividades. Por outro lado, há regiões onde há saturação de determinado tipo de empreendimento enquanto outras áreas têm poucas ofertas, logo abre-se caminho para explorar o potencial dessa clientela descoberta.

Já a questão da visibilidade é importante porque ela está ligada à imagem e à valorização do seu empreendimento. Com isso, é preciso evitar locais com qualquer tipo de obstáculo visual e privilegiar localizações onde seja possível operar sem restrições e onde haja mais possibilidades de divulgação e atração. Esses três elementos aliados a outros fatores são diferenciais que tem repercussão direta nos resultados de um novo empreendimento.

Em Belém, a região da Augusto Montenegro é a que mais se desenvolve na cidade e um dos pontos mais interessantes para novos negócios. Com a instalação de condomínios residenciais e empreendimentos, a área é valorizada e se oferecem facilidades e comodidades para o dia a dia da população da região metropolitana.

O Parque Office e o Parque Shopping são referências na oferta de comércios e serviços para a população da capital (André Oliveira / O Liberal)

A região conta, por exemplo, com o Parque Shopping, um mix de 115 lojas, além de 12 âncoras e quatro megalojas, praça de alimentação, salas de cinemas, estacionamento e espaço para shows e eventos, que tornaram o local uma referência de acesso a lazer e serviços para cerca de 750 mil consumidores por mês.

Por conta disso, o Parque Shopping se tornou naturalmente uma das melhores localizações para novos negócios. A ampla gama de comércios aliada ao conforto, acessibilidade e segurança que oferece à população em uma das principais vias da capital fazem deste um local estratégico e com enorme potencial para alavancar suas vendas.

Ao lado está o Parque Office, um edifício comercial com estrutura completa para receber escritórios e serviços. Entre os atrativos do espaço estão as mais de 1.700 vagas de estacionamento, a segurança feita com auxílio de profissionais e equipamentos de vigilância, áreas de convivência, salas de reunião, auditório, além do design moderno e arrojado que valoriza os negócios. Ou seja, o Parque Office cumpre todos os requisitos para você oferecer a melhor experiência e atendimento aos seus clientes.

Novos empreendimentos tem uma ampla gama de consumidores a conquistar na região do Bougainville Belém (André Oliveira / O Liberal)

Mais recentemente, a Augusto Montenegro foi a região escolhida para receber o primeiro bairro planejado da capital. O Bougainville Belém terá mais de 950 mil m² e vai oferecer integração de projetos residenciais e comerciais a fim de atender em um único espaço as principais demandas dos moradores relacionadas à habitação, saúde, educação, trabalho, entre outros serviços.

Nesse sentido, o Bougainville Belém vem contribuir com um ambiente já favorável para o desenvolvimento de novos negócios na região. Empreendedores podem aproveitar a oportunidade para adquirir loteamentos e instalar ali mercados, lojas, pet shops, padarias, salões de beleza e outros comércios e serviços com a vantagem de contar com um grande número de clientes em potencial bem à sua porta. Soma-se a isso as vantagens de ter um ponto em uma região com infraestrutura planejada e de fácil acesso.

