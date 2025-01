Belém está entre as capitais com aluguel mais caro do Brasil; veja o ranking

Belém é a quinta capital brasileira com o aluguel mais caro, de acordo com o Índice FipeZAP divulgado nesta terça-feira (14). O levantamento, referente a dezembro de 2024, monitora o preço médio de locação de apartamentos prontos em 22 capitais e 14 cidades do país.

Na capital paraense, o preço médio do metro quadrado para locação é de R$ 51,83. Isso significa que, por exemplo, um imóvel de 50m² custa, em média, R$ 2.591,50 por mês. O levantamento também revelou que, entre os bairros mais caros para compra de imóveis residenciais em Belém, o Umarizal lidera, seguido por Jurunas e Nazaré, conforme dados do informe de novembro do FipeZAP.

O ranking é liderado por São Paulo, onde o valor do metro quadrado é de R$ 57,59, representando uma alta de 11,51% em 2024. Na capital paulista, por exemplo, um estúdio de 30m² custa cerca de R$ 1.727,70 por mês.

Florianópolis (SC) aparece em segundo lugar, com um custo médio de R$ 54,97 por m², seguida de Recife (PE), onde o valor médio é de R$ 54,95 por m². São Luís (MA) ocupa a quarta posição, com R$ 52,09 por m². Belém fecha o top 5, com R$ 51,83 por m².

Alta do aluguel em 2024

Os novos contratos de aluguéis residenciais ficaram, em média, 13,50% mais caros em 2024. Apesar disso, o índice aponta para uma desaceleração em relação aos anos anteriores, já que o avanço foi de 16,16% em 2023 e de 16,55% em 2022.

O aumento anual dos aluguéis superou em quase três vezes a inflação oficial do país, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que registrou alta de 4,83% em 2024. Assim, a alta real dos novos aluguéis, descontada a inflação, foi de 8,67%.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)