Belém do passado: veja como era o centro comercial da capital paraense no século XX

O centro comercial de Belém movimenta a economia local e é fonte de renda para lojistas, ambulantes e vendedores da cidade. Além da importância econômica que ajudou no desenvolvimento de Belém ao longo dos tempos, as ruas do comércio também guardam lembranças que marcam a história da cidade.

A Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel) enviou ao Grupo Liberal algumas imagens que mostram as principais ruas do centro comercial paraense em décadas passadas. Nas imagens, é possível ver os seguintes locais: Boulevard Castilhos França, rua Santo Antônio, prédio da Associação Comercial do Pará (ACP), rua 28 de setembro, rua Ó de Almeida, avenida Portugal, Central Hotel, rua 15 de Novembro, avenida Presidente Vargas, rua João Alfredo, rua Gaspar Viana, travessa 7 de Setembro, travessa Frutuoso Guimarães, Praça do Relógio, entre outros. A maioria das fotos é do início da década de 1990.

Confira as imagens:

Centro Comercial de Belém Arquivo / Fumbel Arquivo / Fumbel