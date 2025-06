BC lança o Pix Automático nesta quarta-feira

O Pix Automático estará disponível para uso a partir do dia 16 de junho, segundo o Banco Central (BC). A funcionalidade está sendo lançada nesta quarta-feira, 4, em um evento em São Paulo com a presença do presidente do BC, Gabriel Galípolo, executivos da instituição e representantes de empresas ligadas à modalidade de pagamento.

Anunciada ainda no ano passado, a modalidade do Pix Automático facilitará cobranças recorrentes, podendo ser utilizado como forma de recebimento por uma grande variedade de empresas, de diversos tamanhos e setores de atuação.

Entre elas estão:

- Concessionárias de serviço público; - Escolas; - Faculdades; - Academias; - Condomínios; - Clubes sociais; - Planos de saúde; - Serviços de streaming; - Portais de notícias; - Clubes por assinatura; - Empresas do setor financeiro.

Não haverá tarifas de uso para os pagadores. Já para as empresas que receberem os pagamentos por Pix Automático, poderá haver cobrança de tarifas da instituição financeira responsável.

Como vai funcionar?

O Pix Automático permitirá que usuários autorizem débitos periódicos de forma automática, sem a necessidade de autenticação a cada transação. Essa autorização prévia é concedida uma única vez em ambiente seguro, pelo celular ou computador.

Veja abaixo como a modalidade vai funcionar, segundo o BC:

1 - A empresa, que pode ser academia, escola ou serviço de streaming, oferece o Pix Automático como forma de pagamento de seus produtos ou serviços.

2 - O pagador autoriza o pagamento das cobranças por Pix Automático e define regras, como o valor máximo de cada pagamento e se vai usar ou não uma linha de crédito.

3 - Nos dias anteriores ao pagamento, a empresa envia a cobrança ao banco do pagador.

4- O banco do pagador então agenda o pagamento e notifica o pagador, que pode conferir, antes do pagamento e no app da sua conta, se está tudo certo.

5 - No dia do pagamento, o banco do pagador efetiva a transação de acordo com as regras definidas na autorização.

O BC afirma que o Pix Automático tem o potencial de aumentar a eficiência, diminuir os custos de cobrança e reduzir a inadimplência.

A expectativa de redução de custos se deve ao fato de a operação não depender de convênios bilaterais (como no débito em conta atual) e por utilizar a infraestrutura já existente do Pix.