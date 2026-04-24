BC estima dívida externa bruta em US$ 394,132 bilhões em março

O Banco Central (BC) estima que a dívida externa brasileira atingiu US$ 394,132 bilhões em março, segundo os números do balanço de pagamentos divulgados nesta sexta-feira, 24. A dívida externa era de US$ 392,722 bilhões em fevereiro, segundo as estimativas da autarquia.

A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 286,450 bilhões em março, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 107,682 bilhões.

Fluxo cambial total

O fluxo cambial total do Brasil está negativo em US$ 4,121 bilhões em abril, até a última segunda-feira, 20, informou o BC. O fluxo financeiro é negativo em US$ 4,656 bilhões, e o comercial, positivo em US$ 535 milhões.

O canal financeiro - que reúne investimentos diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamentos de juros, entre outras operações - teve compras de US$ 33,318 bilhões e vendas de US$ 37,974 bilhões no período.

Na conta do comércio exterior, as importações somaram US$ 13,415 bilhões e as exportações, US$ 13,949 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,444 bilhão de adiantamento de contrato de câmbio (ACC), US$ 3,772 bilhões em pagamento antecipado (PA) e US$ 8,733 bilhões nas demais operações.

A posição dos bancos no mercado à vista estava vendida em US$ 40,322 bilhões.

VEJA MAIS

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais teve déficit de US$ 1,056 bilhão em março, informou o Banco Central. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram no exterior e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil. Em março de 2025, o déficit foi de US$ 628 milhões.

Os brasileiros gastaram US$ 1,990 bilhão no exterior no mês passado. As despesas dos estrangeiros com viagens ao Brasil ficaram em US$ 934 milhões.

A conta de viagens internacionais acumula déficit de US$ 2,833 bilhões em 2026. Em 2025, o saldo foi negativo em US$ 11,536 bilhões.