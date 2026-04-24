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Economia

Déficit em conta corrente no Brasil soma US$ 6,036 bilhões em março, revela BC

O rombo foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 5,620 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 7,300 bilhões a US$ 4,100 bilhões

Estadão Conteúdo
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Inicialmente, o governo pretendia zerar o déficit em 2024 com o novo arcabouço fiscal, e gerar superávit já a partir de 2025. (Foto: Freepick)

O Brasil teve déficit de US$ 6,036 bilhões em transações correntes em março, após um saldo negativo de US$ 5,592 bilhões em fevereiro, informou o Banco Central nesta sexta-feira, 24.

O rombo foi maior do que a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava para um déficit de US$ 5,620 bilhões. As estimativas, todas negativas, iam de US$ 7,300 bilhões a US$ 4,100 bilhões.

O déficit em transações correntes foi maior do que o contabilizado em março do 2025, quando o resultado foi negativo em US$ 2,930 bilhões.

A conta corrente tem saldo negativo de US$ 20,270 bilhões de janeiro a março de 2026. O rombo em 12 meses passou de 2,61% do Produto Interno Bruto (PIB) em fevereiro para 2,71% em março, o maior nível desde janeiro (2,84%).

A balança comercial teve superávit de US$ 5,620 bilhões no mês passado, segundo a metodologia do BC. A conta de serviços teve déficit de US$ 4,785 bilhões. A conta de renda primária ficou negativa em US$ 7,384 bilhões, e a conta financeira, negativa em US$ 6,170 bilhões.

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O BC espera um déficit de US$ 58 bilhões nas transações correntes este ano, o equivalente a 2,2% do PIB, segundo o Relatório de Política Monetária (RPM) do 1º trimestre. A estimativa incorpora um superávit comercial de US$ 73 bilhões, além de déficits de US$ 54 bilhões na conta de serviços e de US$ 82 bilhões na conta de renda primária.

IDP

A entrada líquida de Investimentos Diretos no País (IDP) somou US$ 6,037 bilhões em março. O resultado ficou abaixo da mediana da pesquisa Projeções Broadcast, que apontava entrada de US$ 6,70 bilhões. As estimativas iam de US$ 5,800 bilhões a US$ 9,187 bilhões.

De janeiro a março de 2026, a entrada líquida de IDP soma US$ 21,026 bilhões. Em 12 meses, atingiu US$ 75,660 bilhões, o equivalente a 3,18% do Produto Interno Bruto (PIB).

O BC espera que o IDP some US$ 70 bilhões em 2026, segundo o RPM do 1º trimestre. A projeção equivale a 2,7% do PIB.

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