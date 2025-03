Banpará inaugura nova agência na Marambaia para ampliar serviços e acesso a crédito

O Banco do Estado do Pará (Banpará) inaugurou, na manhã desta terça-feira (11), uma nova agência no bairro da Marambaia, em Belém. A entrega foi realizada pelo governador Helder Barbalho e pela vice-governadora Hana Ghassan, marcando a abertura da 164ª unidade do banco no Estado, destinada a atender moradores da Marambaia e áreas próximas com serviços bancários e linhas de crédito.

Durante o evento, o governador Helder Barbalho destacou a importância da agência para a comunidade, ressaltando que o Banpará é um parceiro do comércio, da indústria e dos prestadores de serviço. É necessário que a população conheça os produtos oferecidos pelo banco e sinta este espaço como seu”, ressaltou o governador

A vice-governadora Hana Ghassan reforçou que a inauguração representa mais um avanço para o Estado.O Banpará não é apenas um banco, é uma instituição que presta serviços importantes à nossa população”, disse Hana Ghassan.

Ruth Mello, presidente do Banpará, afirmou que a nova agência amplia o acesso às políticas de crédito e serviços bancários. Segundo ela, o atendimento será diferenciado, com foco tanto em microempreendedores quanto em grandes empreendedores, além do programa Empodera, destinado a mulheres que buscam inserção no mercado financeiro.

O Banpará está presente nos 144 municípios do Pará, com 164 agências e 35 Postos de Atendimento. A nova unidade oferece serviços como abertura de contas, linhas de crédito, microcréditos e produtos de investimento, disponíveis tanto presencialmente quanto de forma eletrônica.

O horário de atendimento ao público é das 10h às 16h, e a área de autoatendimento funciona das 8h às 18h. Para o funcionário público José Ribamar, morador da Marambaia, a nova agência será útil principalmente para pessoas idosas, facilitando o acesso aos serviços bancários devido à proximidade.

