Bancos suspendem linhas de crédito consignado para aposentados do INSS

Diversos bancos, incluindo o Bradesco, Itaú, Pagbank, Daycoval e PAN, anunciaram a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS. A medida foi tomada em resposta à redução das taxas máximas de juros para essa modalidade, que passou de 2,14% para 1,70% pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), as instituições financeiras alegam que não possuem condições para arcar com os custos de captação de clientes diante das novas taxas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência. Vale ressaltar que os bancos privados são responsáveis por 89% das concessões de crédito consignado para aposentados do INSS, enquanto Caixa e Banco do Brasil atuam em apenas 11% do mercado e já cobravam taxas acima do novo teto.

O Palácio do Planalto teria visto a decisão do CNPS como mais uma medida anunciada sem prévia consulta ou avaliação do núcleo do governo. A tempo, o presidente Lula teria repreendido ministros e integrantes do governo que tomam decisões sem consultar a Casa Civil.

Antes da reunião de segunda-feira (13), o Ministério da Fazenda alertou a Previdência Social de que a decisão poderia ter efeito contrário ao desejado, reduzindo as linhas de crédito disponíveis em vez de ampliar a oferta.

Os bancos afirmam que o custo de captação de clientes é maior, especialmente no interior do país, e que há uma norma do Banco Central que proíbe a oferta de linhas de crédito deficitárias.

Banco afirma que captação não é economicamente viável

O banco Daycoval afirmou que, devido à aprovação do novo teto de juros, decidiu suspender temporariamente as operações de crédito consignado para aposentados do INSS por não serem "economicamente viáveis".

Já o PAN suspendeu temporariamente novas operações de empréstimo, cartão e cartão benefício do INSS em função da redução do teto de juros aprovada pelo CNPS.