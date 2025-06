Bancos passam a oferecer Pix Automático a partir desta segunda-feira(16)

Com a promessa de substituir o débito automático e os boletos, o Pix Automático entra em vigor nesta segunda-feira (16). A nova modalidade permite que o usuário autorize pagamentos periódicos a empresas e prestadores de serviços, como microempreendedores individuais (MEIs). A autorização é feita uma única vez, e os débitos ocorrem automaticamente na conta do pagador.

Desde o fim de maio, o Pix Automático já está disponível para clientes do Banco do Brasil. A maioria das instituições financeiras, no entanto, só começou a ofertar o serviço agora.

Segundo o Banco Central (BC), a ferramenta pode beneficiar até 60 milhões de brasileiros que não possuem cartão de crédito. Para as empresas, especialmente as de menor porte, o Pix Automático elimina a exigência de convênios com cada banco, como ocorria no débito automático tradicional. Agora, basta solicitar a adesão no banco onde têm conta.

Como funciona:

A empresa envia o pedido de autorização ao cliente.

O cliente acessa a opção "Pix Automático" no aplicativo do banco.

Lê e aceita os termos.

Define periodicidade, valor (fixo ou variável) e limite por transação.

A partir da data combinada, os débitos são feitos automaticamente.

A cobrança pode ocorrer 24h por dia, inclusive em feriados.

O usuário pode cancelar ou ajustar os pagamentos a qualquer momento.

VEJA MAIS

Quem pode usar?

O Pix Automático é voltado a pessoas físicas como pagadoras e empresas ou prestadores de serviços como cobradores. Para transferências entre pessoas físicas — como mesadas ou salários de trabalhadores domésticos — vale o Pix Agendado Recorrente, obrigatório desde outubro de 2024.

Exemplos de cobranças com Pix Automático:

Contas de consumo (luz, água, telefone)

Mensalidades escolares ou de academias

Assinaturas digitais (streaming, música, jornais)

Clubes de assinatura e outros serviços recorrentes

Antes da nova modalidade, micro e pequenas empresas recorriam ao Pix Agendado Recorrente para cobranças periódicas, o que exigia mais etapas e aumentava a chance de erros. Com o Pix Automático, o processo é simplificado: o cliente recebe uma proposta e apenas confirma a adesão, podendo ajustar valores e frequência.

Segurança

Entre os riscos, está a possibilidade de golpes por meio de propostas falsas enviadas por empresas inexistentes. Para reduzir fraudes, o BC estabeleceu critérios rigorosos para adesão das empresas ao Pix Automático.

As instituições financeiras devem verificar:

Data de inscrição no CNPJ e situação dos sócios no CPF;

Coerência entre o serviço ofertado e a atividade econômica da empresa;

Número de funcionários, capital social e faturamento;

Tempo de abertura da conta e histórico de cobranças;

Frequência de transações com a instituição.

Apenas empresas em operação há mais de seis meses poderão oferecer cobranças via Pix Automático.