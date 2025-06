Banco do Brasil enviará recibo de depósito pelo WhatsApp

O Banco do Brasil vai permitir que os clientes recebam comprovantes de depósito diretamente pelo WhatsApp. A nova funcionalidade estará disponível nos caixas eletrônicos da instituição, por meio de uma opção que pode ser selecionada ao final da operação.

Com isso, o cliente poderá dispensar a impressão do comprovante em papel. Segundo o BB, a medida está alinhada às diretrizes de sustentabilidade do banco.

O WhatsApp já é utilizado pelo Banco do Brasil para oferecer produtos e serviços. Neste ano, a instituição expandiu sua nova arquitetura de gestão de relacionamento com o cliente (CRM), que integra todos os canais, incluindo o aplicativo de mensagens.

No primeiro trimestre de 2025, o WhatsApp do BB contava com cerca de 16,3 milhões de usuários, que utilizam a ferramenta para acessar serviços, realizar transações bancárias e consultar investimentos.