Belém recebe reunião da Abase Norte com foco na COP 30 nesta terça-feira (17)

Nesta terça-feira (17), Belém recebe um novo encontro da Associação Brasileira dos Sebraes Estaduais Norte (Abase). A reunião estratégica irá juntar dirigentes do Sebrae da Amazônia Legal para debater ações da instituição durante a COP 30, que ocorre em novembro. A reunião tem como foco o fortalecimento de iniciativas no Norte do país, incluindo a participação dos estados na En-zone, atuação conjunta na Loja Colaborativa do Sebrae e a sistematização do “Prêmio Sebrae Amazônia de Música”.

A En-Zone, que terá como sede a Praça Dorothy Stang, em Belém, será um espaço inovador liderado pelo Sebrae, criado especialmente para a COP30, com foco em conectar empreendedores da Amazônia a oportunidades globais de negócios sustentáveis. A Loja Colaborativa Sebrae é voltada para a bioeconomia e tem como objetivo conectar pequenos negócios brasileiros ao mercado internacional e ficará dentro da Em-Zona.

Música nortista

O encontro também irá debater os detalhes para a realização do “Prêmio Sebrae Amazônia de Música”. A premiação é voltada para o reconhecimento de talentos musicais dos nove estados que compõe a Amazônia brasileira em uma cerimônia prevista para agosto de 2025, no Theatro da Paz, em Belém. A programação será transmitida ao vivo pela TV Brasil e TV Cultura do Pará, incluindo também as plataformas digitais dos canais. O prêmio também pretende homenagear a cantora Joelma, que está celebrando 30 anos de carreira.

A realização do encontro em Belém destaca o Sebrae no Pará como articulador regional e reforça o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável dos negócios amazônicos, com foco especial na COP 30. A troca de experiências entre os estados deve impulsionar soluções que unam diversidade, identidade regional e impacto socioeconômico.

Serviço

Data: 17/06/2025

Início: 09h

Endereço: Sebrae no Pará - R. Municipalidade, 1461 - Umarizal, Belém – Entrada pela travessa Dom Pedro I, entre Pedro Álvares Cabral e Rua Municipalidade