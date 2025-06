EUA e Reino Unido oficializam isenção tarifária para certos produtos aeroespaciais

Em acordo finalizado nesta segunda-feira (16) entre os Estados Unidos e o Reino Unido, o governo americano oficializou os termos gerais para criar uma cota anual de 100 mil veículos para as importações automotivas do Reino Unido com uma tarifa de 10%, enquanto o governo britânico deve trabalhar para atender às exigências americanas sobre a segurança das cadeias de suprimento de produtos de aço e alumínio destinados à exportação.

Os dois países se comprometeram a fortalecer as cadeias de suprimentos aeroespaciais e de fabricação de aeronaves, estabelecendo um comércio bilateral livre de tarifas para determinados produtos aeroespaciais.

As duas economias discutem também um tratamento preferencial para tarifas de medicamentos no Reino Unido, de acordo com a Casa Branca.