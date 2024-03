Banco do Povo certifica 300 alunos em programa de qualificação

A Prefeitura de Belém, por meio do Banco do Povo, vai entregar 300 certificados, nesta terça-feira (22), para alunos do programa de qualificação profissional Donas de Si, que residem no Distrito Administrativo do Guamá (DAGUA), que compreende os bairros do Jurunas, Condor, Cremação, Terra Firme e Guamá.

A certificação no DAGUA faz parte de uma programação alusiva ao Mês da Mulher. O evento será realizado no auditório do Hotel Beira Rio, a partir das 8h30 da manhã, com a presença do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. Na ocasião, haverá exposição de alguns produtos desenvolvidos e comercializados pelas alunas a partir dos cursos e um show cultural com a cantora Mariza Black, sorteio de brindes aos participantes e brinquedoteca com dois monitores da Secretaria Municipal de Educação (Semec).

Os certificados serão entregues aos participantes que concluíram os cursos que foram realizados nas dependências do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e também realizados dentro dos bairros, pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) em espaços cedidos por paróquias e escolas.

Os cursos são ofertados gratuitamente à população em contrato com essas instituições. "O programa Donas de Si já qualificou quase 2.600 pessoas em Belém, desde junho de 2021. Os cursos representam uma oportunidade concreta de preparação para o mercado de trabalho, seja ampliando o currículo com uma certificação de qualidade, válida em todo o Brasil e também nos países do Mercosul e em Portugal, seja ensinando um ofício com potencial de geração de renda imediata por meio do empreendedorismo", destaca Georgina Galvão, coordenadora-geral do Banco do Povo de Belém.

"O objetivo desse evento é fazer a entrega dos certificados dentro do bairro, facilitando para as alunas e alunos que, por algum motivo, ainda não puderam apanhar o documento na sede do Banco do Povo. Ao mesmo tempo, vamos realizar um congraçamento dessas alunas e alunos e apresentar os resultados alcançados na vida de alguns deles, como a Elivane Rabelo, dona da marca Fibras da Amazônia", acrescenta. *Com informações da Agência Belém