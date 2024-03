Belém oficializa parceria com ONG internacional para fortalecer rede de atenção a HIV/Aids

Na tarde desta segunda-feira (18), a Prefeitura de Belém oficializa parceria com a ONG Aids Healthcare Foundation (AHF), maior organização global na garantia de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, com sede nos Estados Unidos. A solenidade, às 16 horas, vai ocorrer no Palácio Antônio Lemos.

No evento estarão presentes o prefeito Edmilson Rodrigues, a diretora global Sênior da AHF, Adele Benzaken e demais representantes da entidade. Na ocasião, será realizado o lançamento do “Projeto de Ampliação e Fortalecimento da Resposta ao HIV/Aids e às Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)”. A iniciativa objetiva ampliar o diagnóstico e tratamento oportunos, a vinculação aos serviços de saúde e a adesão ao tratamento, um dos carros-chefes da atuação da AHF, a testagem como porta de entrada para o cuidado do HIV e de outras ISTs.

Por meio do projeto, a Prefeitura e a AHF pretendem tornar o Centro de Atenção à Saúde nas Doenças Infecciosas Adquiridas (Casa Dia) e o Centro de Testagem e Aconselhamento Rayssa Gorbachofh (CTA Belém), referências de cuidado ao HIV e outra IST´s, no Pará. Isso se dará por meio do aprimoramento de estratégias de prevenção, testagem e tratamento, com foco na defesa dos direitos humanos e dos direitos das populações mais vulneráveis ao HIV.

Após a formalização da parceria, deve ser iniciada a fase de implantação do projeto, com a contratação de sete bolsistas, entre médicos, enfermeiros, coletor de dados e vinculadores, que passarão por capacitações com todo o staff da AHF e deverão atuar em conjunto com a ONG global, no cuidado a HIV/Aids, em Belém.

A expectativa é que, com o projeto, Belém zere o tempo de espera para agendamento de consultas com a presença de profissionais para receber/acolher quem está chegando pela primeira vez ao serviço de saúde, logo após o diagnóstico, ou está retomando o seguimento após eventual interrupção de tratamento.

Belém é a segunda capital com a maior taxa de mortalidade pela infecção.

De acordo com último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre as capitais do país, Belém foi a que mais notificou casos de Aids, por 100 mil habitantes e é a segunda com a maior taxa de mortalidade pela infecção. A taxa de infecção pelo HIV em gestantes e em menores de cinco anos de idade, a capital paraense figura em 7ª e 11ª colocações, respectivamente.

A situação epidemiológica de Belém é sustentada por profundas desigualdades sociais e pela permanência de estigmas e preconceitos sobre o HIV/Aids. Para alterar esse cenário a gestão municipal vem desenvolvendo projetos e planejamentos. Entre as ações que mais demonstram esses esforços na prática estão a ampliação das equipes da Estratégia Saúde da Família, por meio do Programa Família Mais Saudável, onde a cobertura populacional da atenção básica, saiu de 28% para 85%.

Outro projeto desenvolvido pela Prefeitura de Belém, em parceria com o Hospital Israelita Albert Einstein e Ministério da Saúde, foi o Cuida CTA, que implantou no CTA Belém, um equipamento de quarta geração para testagem de HIV/AIDS, que realiza vários testes ao mesmo tempo; e possibilita também, testes moleculares rápidos para detecção de clamídia e gonorreia em pacientes sintomáticos.

Ano passado, a rede municipal de Saúde inaugurou o Protocolo Municipal de Descentralização do Manejo Clínico do HIV, onde as pessoas atendidas na Casa Dia, que estejam com quadro clínico estável, podem seguir o tratamento Antirretroviral nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros do Guamá, Terra Firme, Condor, Jurunas e Canudos.

O projeto piloto deve ser expandido para outros distritos de Belém. Além disso, a profilaxia pré- exposição ao HIV (PREP) também foi descentralizada das unidades especializadas. Neste sentido, destaca-se ainda, a iniciativa municipal de ampliação da linha de cuidados do CTA Belém, que expandiu os serviços, atendendo ao tratamento de IST´S, ofertando exames laboratoriais e vacinas para os pacientes. Todas essas medidas possibilitam a redução da mortalidade e levam à diminuição de novos casos

Sobre a AHF

A AIDS Healthcare Foundation (AHF) conta com mais de 35 anos de existência e é a maior organização global na garantia de prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV, além de prestar assistência médica a quase 1,9 milhão de pessoas, em 45 países, incluindo o Brasil e outros 13 países na nossa região de América Latina e Caribe.

Desde 2015, a AHF está em operação no Brasil oferecendo apoio, por meio de Memorandos de Entendimento, a governos locais e comunidades na implementação de políticas de HIV e outras ISTs em 14 cidades nos estados do Amazonas (Manaus, Parintins e Tabatinga), Ceará (Juazeiro do Norte), Pernambuco (Caruaru, Jaboatão dos Guararapes, Olinda, Paulista e Recife), São Paulo (São Paulo, capital), Rio de Janeiro (Rio de Janeiro, capital) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Viamão).

O trabalho da AHF no Brasil envolve parcerias com secretarias municipais de saúde e ONGs em alguns dos territórios mencionados e com duas grandes instituições acadêmicas em São Paulo (USP) e Porto Alegre (Unisinos). Além disso, a AHF também mantém duas clínicas próprias no Recife e em São Paulo.