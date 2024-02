Pará registra 8.562 casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) em 2023

Em 2023, foram registrados 8.562 casos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) no Pará. Em 2022, foram 7.688 registros. Esses números incluem HIV, Aids e sífilis. Nos dois anos, o maior número de casos é de sífilis. Foram 3.186 registros em 2022 e 4.106 casos em 2023.

Em fevereiro, mês de carnaval, o número de casos de HIV passou de 319 casos em 2022 para 400 em 2023. O número de registros de Aids passou de 59 em 2022 para 63 em 2023. Já o número de casos de sífilis saltou de 213 em 2022 para 361 em 2023. Os números foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A Sespa destaca que o aumento no número de casos é proporcional ao aumento de testes e diagnósticos realizados na população. “Desta forma, não há um número base que seja usado como referência para dizer se os índices estão altos ou baixos”, informou a Secretaria.

As IST's apresentam sintomas e características distintas, sendo que, quando há apresentações clínicas, as principais são corrimento, feridas e verrugas. A maioria delas não é notificada conforme lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória. Não podendo saber, assim, para a maioria delas, a prevalência.

A Sespa também informou que o SUS (Sistema Único de Saúde) oferece, nos postos de saúde, desde preservativos internos/externos até testagem rápida. Além disso, nos Serviços de Atenção Especializada, aos usuários que correm o risco de adquirir HIV através da prática sexual sem métodos preventivos fornece a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP).

Isso garante, ao usuário, uma barreira química contra a ação do vírus do HIV, desde que tomada corretamente. E, para aqueles que já se expuseram em risco pela infecção por HIV dentro do prazo de até 72 horas, disponibiliza a Profilaxia Pós Exposição (PEP) diminuindo consideravelmente a infecção do vírus HIV.

Ao usuário também é garantida a testagem para as principais IST’s nos postos de saúde e nos Centros de Testagem e Aconselhamento. Após o diagnóstico, dependendo da IST encontrada, o seguimento é realizado dentro do próprio posto de saúde ou ocorre o direcionamento para o Serviço de Atenção Especializada, acrescentou a Sespa.

Infectologista alerta para o aumento do número de casos

A infectologista Andrea Beltrão disse que as infecções sexualmente transmissíveis estão em alta no estado e no país, e a sífilis foi a doença que mais aumentou o número de casos. “Por que será que houve esse aumento? Ao meu ver, um dos principais fatores foi a falta do medo de morrer em decorrência da Aids, por exemplo, que hoje já pode ser controlada”, afirmou.

No caso das hepatites, embora cause um quadro hepático crônico (cirrose, câncer), a evolução é lenta, observou. “Falta de uma educação permanente e eficaz a respeito do uso de preservativo; falta de orientação sexual mais efetiva para a população; falta de amor próprio, são fatores antigos que precisam ser trabalhados de forma permanente”, afirmou. “Estamos às vésperas do Carnaval, que é um excelente momento para se divertir. Porém diversão, sem responsabilidade, é igual à confusão”, acrescentou.

Ainda segundo a infectologista Andrea Beltrão, o poder público deveria fazer a parte dele, fornecendo preservativo, com campanhas estimulando o seu uso, além de realizar campanhas educativas alertando as consequências ocasionadas pela falta de responsabilidade. “Assim como existe alerta sobre o álcool (‘se beber, não dirija’), também pode alertar para beber com moderação, sem perder a cabeça”, afirmou.

IST's em números

HIV – 2022: 3.626 casos / 2023: 3.630 casos

Aids – 2022: 876 casos / 2023: 826 casos

Sífilis – 2022: 3.186 casos /2023: 4.106 casos

Dados detalhados:

HIV – 2022

Janeiro: 267 casos

Fevereiro: 319 casos

Março: 357 casos

HIV – 2023

Janeiro: 368 casos

Fevereiro: 400 casos

Março: 396 casos

Aids – 2022

Janeiro: 66 casos

Fevereiro: 59 casos

Março: 77 casos

Aids – 2023

Janeiro: 64 casos

Fevereiro: 63 casos

Março: 52 casos

Sífilis – 2022

Janeiro: 182 casos

Fevereiro: 213 casos

Março: 265 casos

Sífilis – 2023

Janeiro: 379 casos

Fevereiro: 361 casos

Março: 457 casos

Fonte: Sespa