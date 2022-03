Banco Central começa pagamento de dinheiro esquecido dia 7 de março; veja como receber

Conforme calendário divulgado pelo Banco Central, começa na próxima segunda-feira, 7 de março, o período de agendamento do pagamento do dinheiro esquecido em instituições financeiras. O calendário da primeira fase, inclusive de repescagem, para os que esqueceram a data de agendamento, vai até o dia 26 de março.

No primeiro acesso de consulta, o cliente podia saber apenas verifica se havia ou não recursos disponíveis, informando o CPF ou CNPJ, e a data de nascimento ou de abertura da empresa. Então, é informada uma data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa.

Como fazer a consulta?

É preciso acessar o site Valores e Receber, do Banco Central, com CPF, no caso das pessoas físicas, ou CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque. A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque (anote esta data).

Como fazer a consulta dos valores?

Na data informada, o cliente deve retornar à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/ e usar o login gov.br para acessar o sistema. Dessa forma, será possível consultar o valor e solicitar a transferência

Qual o calendário para resgate?

O calendário considera a data de nascimento ou criação da empresa

Antes de 1968: 7 a 11/3 (consulta e resgate) e 12/3 (repescagem)

Entre 1968 e 1983: 14 a 18/3 (consulta e resgate) e 19/3 (repescagem)

Após 1983: 21 a 25/3 (consulta e resgate) e 26/3 (repescagem)

Se se eu perder a data?

Caso o cliente não acesse na data e período informado, terá que voltar no sábado da repescagem, de acordo com o calendário. A repescagem vai funcionar durante todo o dia, das 4h às 24h. Quem também perder a repescagem, terá que consultar ou solicitar o resgate do saldo existente a partir de 28 de março.

Como será o pagamento?

Preferencialmente por PIX. Após acessar o sistema, se o cliente solicitar o resgate sem a chave PIX, a instituição financeira escolhida entrará em contato para realizar a transferência.

Nesta primeira fase do serviço são cerca de R$ 4 bilhões de valores a serem devolvidos para 28 milhões de pessoas físicas e jurídicas.

Haverá outra rodada de consulta?

Sim. Clientes que receberam a mensagem informando que não há registro de valores a receber, devem fazer uma segunda consulta, a partir do dia 2 de maio.

O que são esses valores devolvidos?

Os valores decorrem de: