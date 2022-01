Brasileiros resgatam R$ 900 mil 'esquecidos' em 24h; saiba como proceder

O Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central (BC) recebeu 8,5 mil solicitações de devolução de dinheiro 'esquecido', em apenas 24 horas no ar. No total, R$ 900 mil serão transferidos, via Pix, aos brasileiros que fizeram a solicitação. O valor deve chegar aos solicitantes em até 12 dias úteis. Entenda:

Apesar do site do BC ter ficado fora do ar, devido ao grande número de acessos para solicitar a devolução, milhares de pessoas conseguiram resgatar o dinheiro.

Por meio de uma nota, o BC disse que suspendeu temporariamente o acesso ao sistema para estabilizar a plataforma e as páginas do Banco Central, do Registrato e do site "Minha Vida Financeira".

O BC estima que R$ 8 bilhões estarão disponíveis para devolução, mas nesta primeira fase são R$ 3,9 bilhões para 28 milhões de pessoas ou empresas. A estimativa é que 79 mil pessoas conseguiram consultar o SVR desde segunda-feira.

Como saber se tenho dinheiro esquecido no banco?

A pessoa deve acessar o site do Banco Central e consultar o Sistema de Valores a Receber (SVR) para saber se há algum dinheiro “esquecido” no banco.

Quais as contas e operações que podem ter dinheiro esquecido?

Pode haver dinheiro a receber "esquecido" em contas-corrente e poupança encerradas, cotas de capital e rateio de sobra de cooperativas de crédito, recursos de consórcios e tarifas, parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito, como empréstimos e financiamentos cobradas indevidamente.

Nesse último caso, somente os recursos de instituições que assinaram um termo de compromisso com o Banco Central estarão disponíveis.

A previsão é de que contas encerradas em corretoras ou distribuidoras de títulos mobiliários também possam ter seu saldo resgatado por meio do sistema. Com isso os R$ 4,1 bilhões restantes poderiam ser consultados.