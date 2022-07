Auxílio Brasil hoje com NIS final 3; veja quem tem direito a receber nesta quarta-feira (20/07)

Nesta quarta-feira (20/07) vai ser realizado mais um pagamento do programa "Auxílio Brasil’, do Governo Federal, voltado para famílias brasileiras de baixa renda. O pagamento será feito de acordo com o número final do NIS. Hoje, receberão as famílias que possuam NIS com final 3.

Confira o calendário completo:

Final 1: 18 de julho

Final 2: 19 de julho

Final 3: 20 de julho

Final 4: 21 de julho

Final 5: 22 de julho

Final 6: 25 de julho

Final 7: 26 de julho

Final 8: 27 de julho

Final 9: 28 de julho

Final 0: 29 de julho

Qual é o valor do benefício 'Auxílio Brasil’?

O valor pago é de R$ 400 .

Onde posso receber o pagamento?

Em uma agência da Caixa Econômica ou pelo aplicativo Caixa Tem, em conta Poupança Social Digital.

Qual a documentação necessária para sacar os R$ 400?

Para sacar o benefício, basta levar os cartões e senhas.

Quem tem direito ao benefício?