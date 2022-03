Aposentados e pensionistas do Pará fecham rua Alcindo Cacela, em frente ao IGEPREV

Aposentados e pensionistas do Estado do Pará fecharam, na manhã desta terça-feira (29), a rua Alcindo Cacela, em frente ao Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV). Segundo eles, o valor do benefício deste mês não caiu na conta. Eles também reclamam de problemas envolvendo o atendimento do órgão.

Algumas pessoas aguardam na fila desde as primeiras horas da madrugada, tentando resolver o problema. Há vários idosos – alguns em cadeira de rodas – no local. A Polícia Militar também está na área.

A redação integrada de O Liberal procurou o Igeprev e o Governo do Estado e aguarda uma resposta.

