Aposentados e pensionistas com o benefício suspenso no Pará vão receber na segunda (4), diz Igeprev

Em nota enviada à redação integrada de O Liberal, o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev) informou que os beneficiários que faltaram ao censo e, por isso, tiveram o pagamento suspenso pelo órgão, poderão sacar seus proventos de aposentadoria e pensão a partir da próxima segunda-feira(04/04), nos caixas do Banpará ("boca" do caixa), mediante apresentação de RG e CPF.

Porém, a liberação será feita com a condição de que o segurado compareça às agências do Igeprev, até 30 de julho, e regularize o cadastro.

Para regularização do benefício, é preciso agendar atendimento, no call center 3182-3500 (fone e WhatsApp) e site igeprev.pa.gov.br.

Pessoas com mobilidade reduzida devem agendar visita técnica. O agendamento também é feito pelo site do Igeprev.