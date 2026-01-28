Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Alta da carne pressiona custos e leva hamburguerias de Belém a rever estratégias para segurar preços

Empresários relatam impacto do aumento de quase 4% em 2025 e adotam negociações, controle de perdas e até redução da margem para evitar repasse ao consumidor

Jéssica Nascimento

O aumento de quase 4% no preço da carne em Belém, registrado em 2025, segundo o Dieese/PA, já impacta diretamente os custos das hamburguerias da capital paraense. Diante da alta no principal insumo do setor, empresários têm adotado diferentes estratégias para tentar evitar o repasse imediato ao consumidor, como renegociação com fornecedores, contratos de longo prazo, controle rigoroso de perdas e até a absorção de parte do impacto na margem de lucro. Em alguns casos, no entanto, o reajuste no cardápio já se tornou inevitável.

image (Foto: Carmem Helena)

Carne é o principal insumo e pressiona os custos

Para Pablo Ribeiro, proprietário de uma hamburgueria no bairro de Nazaré, o impacto do aumento é direto, já que a carne representa a base do negócio.

 “Impacta porque hoje a carne é o nosso principal insumo dos nossos hambúrgueres. Então, sim, tem um impacto diretamente”, afirma.

Apesar da pressão nos custos, o empresário explica que o reajuste de preços é sempre a última alternativa considerada.

image (Foto: Carmem Helena)

 “O reajuste é sempre a última das opções que a gente tem, porque não temos o objetivo de pesar no bolso do cliente. Se todas as estratégias não derem certo, a gente tenta repassar o mínimo possível”, ressalta.

image Pablo Ribeiro. (Foto: Carmem Helena)

Controle de perdas e negociação com fornecedores

Entre as medidas adotadas pela hamburgueria de Nazaré estão o controle rigoroso do manuseio da carne e o acompanhamento diário dos números para reduzir desperdícios.

“A gente tenta reduzir ao máximo as perdas, fazendo acompanhamentos diários, olhando os números no dia a dia, justamente para não repassar esse aumento para o cliente”, explica Pablo Ribeiro.

Além disso, a negociação com fornecedores tem sido fundamental para segurar os preços.

“Fechamos contratos de longo prazo. Como temos um volume expressivo de compra, conseguimos negociar melhor e, assim, segurar o repasse de preço”, diz.

Segundo o empresário, até o momento não houve reajuste no cardápio nem mudanças no tamanho dos hambúrgueres, que seguem com blends de 180 gramas.

Reajuste parcial já ocorreu em alguns estabelecimentos

No bairro do Umarizal, a realidade foi um pouco diferente. Carlos Lisboa, diretor executivo de uma hamburgueria da região, afirma que o aumento de 4% no preço da carne em 2025 levou ao reajuste de alguns itens considerados carro-chefe do cardápio.

“Com o aumento de 4% da carne em 2025, acabamos aumentando o valor de alguns dos nossos produtos”, relata.

Em 2026, apesar de um novo aumento, estimado em 5%, os preços ainda foram mantidos. “Neste ano ainda não alteramos nossos preços, mas futuramente seremos obrigados a repassar o aumento para os consumidores”, afirma.

image Carlos Lisboa. (Foto: Wagner Santana)

Diversificação de fornecedores como estratégia

Para tentar conter novos reajustes, a hamburgueria do Umarizal aposta na diversificação de fornecedores como forma de manter preços e qualidade.

image (Foto: Wagner Santana)

“Nossa estratégia é sempre ter mais de um fornecedor, como uma espécie de rota de fuga. Hoje temos quatro fornecedores de carne”, explica Carlos Lisboa.

Ele destaca que preços muito baixos podem indicar queda na qualidade do produto.

“Um dos fornecedores manteve o preço de 2025, mas a qualidade diminuiu. A gente percebeu rápido. Qualidade sempre tem um preço”, alerta.

Absorção de custos para preservar o consumidor

Também no Umarizal, o empresário Orlando Martins afirma que o impacto da alta da carne já era esperado, mas que a prioridade tem sido preservar o consumidor final.

 “Nós já sabíamos que o aumento no preço da carne iria impactar diretamente no valor do produto final”, afirma.

Para evitar o repasse, a solução foi renegociar com fornecedores e aumentar o volume de compra.

“Renegociamos um aumento na quantidade comprada em troca da manutenção do preço anterior”, explica.

Segundo Orlando, até o momento não há previsão de reajuste no cardápio. “Nossa intenção é segurar o preço do hambúrguer o máximo possível antes que qualquer reajuste chegue ao cliente”, diz.

image (Foto: Wagner Santana)

Limite das estratégias

Apesar dos esforços, os empresários reconhecem que há um limite para a absorção dos custos.

“A gente tenta reduzir nossos custos ao máximo internamente. Só quando chega no limite disso é que, infelizmente, precisamos repassar uma parte para o consumidor”, conclui Orlando Martins.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

preço da carne

alta no preço da carne

Hamburgueria
Economia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ECONOMIA

energia elétrica

Aneel: Mês de fevereiro terá bandeira tarifária verde, mesmo patamar de janeiro

O anúncio vem conforme a previsão para os primeiros meses do ano

30.01.26 18h33

REPERCUSSÃO

Motta: Foi equivocada a declaração da Simone Tebet de que o Congresso sequestra orçamento

Tebet afirmou que parte do orçamento "foi sequestrado por um Congresso cada vez mais dependente do Orçamento brasileiro muitas vezes eleitoral".

30.01.26 14h43

investigação

Vorcaro ataca Banco Central: 'prejudicou não só a mim, mas o sistema financeiro'

A Operação Compliance Zero, investigação sobre fraudes de R$ 12,2 bilhões no Master.

30.01.26 14h38

ameaça?

Trump diz que acordo entre Reino Unido e China é 'muito perigoso' e amplia alerta ao Canadá

O presidente norte-americano fez os comentários na noite de quinta-feira ao chegar à estreia de um documentário sobre sua esposa, Melania Trump.

30.01.26 14h18

MAIS LIDAS EM ECONOMIA

Economia

Caso Banpará – Master mobiliza parlamentares no Pará

Banpará investiu mais de R$ 90 milhões em fundo ligado ao Banco Master

27.01.26 7h15

Dificuldade

Aposentados no Pará enfrentam dificuldades com custo de vida apesar de reajustes

Levantamento do Dieese-PA aponta insuficiência dos benefícios previdenciários, enquanto aposentados relatam perda de poder de compra e necessidade de renda complementar

24.01.26 7h00

INSS

INSS suspende atendimento presencial em todas as agências do Pará; saiba mais

No Pará, o impacto atinge todas as 60 agências do INSS em funcionamento no estado

27.01.26 11h40

Detran

Detran-PA abre cadastro para instrutores de trânsito autônomos; confira as regras

Interessados devem comparecer ao Detran para apresentar requerimento de cadastro

28.01.26 11h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda