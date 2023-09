Almoço do Círio 2023 dos paraenses deve ser mais caro do que no ano passado

Os principais produtos que fazem parte do tradicional almoço de Círio dos paraenses estão mais caros em 2023. O preço do litro do tucupi, por exemplo, não teve um reajuste uniforme, quando comparado com o mesmo período do ano passado. Porém, de acordo com uma análise divulgada nesta sexta-feira (15) pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese/PA), alguns casos de venda estão chegando a 15% acima do valor registrado em 2022, superando em mais que o dobro a inflação registrada para os últimos doze meses, atualmente em 4,06%.

Dependendo do tipo de fornecedor e marca escolhidos do produto, o preço pode chegar a mais de 20% de variação nos locais de comercialização. A pesquisa do Dieese aponta, ainda, que há diferença entre as vendas feitas nas feiras livres de Belém. No Ver-o-Peso, uma garrafa pet de dois litros de tucupi comercializado varia de R$ 6 a R$ 10. Já em locais como São Brás, Batista Campos, Terra Firme, Jurunas, Guamá, Telégrafo, Barreiro e Icoaraci, o item pode chegar a R$ 20. Nos supermercados da capital, esse mesmo custo fica entre R$ 11,49 e R$ 23,90, dependendo da escolha do cliente.

A previsão de que o paraense deve pagar mais caro pelo almoço do Círio deste ano, segundo o Dieese, também é devido ao aumento no preço do pato, principal ingrediente usado na refeição do período. Além das poucas ofertas encontradas nos centros comerciais de Belém, a instituição notou que o produto vivo, pesando entre 2,5 kg e 3 kg, têm valores variando entre R$ 80 e R$ 110. Os números são do início de setembro. No caso do pato congelado, apenas uma marca foi encontrada, confirmando a pouca variedade, cobrando de R$ 33,25 a R$ 39,90 o quilo.

“Sabemos que, conforme, estiver chegando próxima a data [do Círio], essa oferta aumenta e automaticamente isso influencia nos preços. Não acredito em queda, por exemplo, esse ano. Até porque os custos se elevaram muito para trazer isso aqui e disponibilizar, embora o cenário seja de queda e alguns alimentos. Mas, se tratando de Círio e almoço do Círio, com certeza está mais caro. No caso do tucupi, os reajustes foram tão fortes que chegaram a dobrar a inflação chegando alguns casos aqui a 15% ”, avalia Everson Costa, supervisor técnico do Dieese.

Acompanhamentos têm queda no preço

Entretanto, a notícia boa que os levantamentos mais recentes do Dieese mostram é quanto ao preço dos produtos que acompanham o prato principal do almoço. O feijão está 10,27% mais barato, quando comparado com o mês de agosto. O arroz, por sua vez, teve redução de 1,84% e a farinha, 0,79% a menos. “Tem uma coisa curiosa aqui. A gente está falando do complemento desse almoço. Está mais barato, é inegável que o arroz está mais em conta. O feijão, a farinha… Agora, certamente, os demais ingredientes do Círio estão mais caros”, complementa Everson.

Movimentação ainda é baixa, diz vendedora

Apesar de ainda não sentir diferença no preço do produto que vende, Nilza Silva, feirante de 57 anos, diz que a procura não está boa. A expectativa da vendedora é que o movimento melhore em outubro. “Mas o tucupi é ótimo. Tem gente que procura, de pouquinho em pouquinho. Vendo a R$ 18 a garrafa de dois litros. Esse é do bom, trago de Vigia. Esse tende a aumentar muito a procura, mas não vou mudar de preço, vai ficar R$ 18 mesmo. O normal é R$ 15”, frisa.