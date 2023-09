Vendedores de pato falam de expectativa de venda para o almoço do Círio 2023

Os preparativos para o Círio de Nazaré 2023 já começaram e os comerciantes de pato estão na expectativa de aquecimento das vendas, em Belém. Assim como o Círio, também é tradição o Dieese/PA divulgar os custos do almoço do círio e a primeira divulgação é sobre o pato. As pesquisas mostram que a maioria dos produtos que compõem a mesa do Círio estão mais caros este ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Enquanto a inflação dos últimos 12 meses está girando em torno de 4%, a grande maioria destes produtos já apresentam reajustes bem maiores que este percentual estimado para o período analisado.

A reportagem foi até a Feira da 25 de setembro e encontrou dois pontos de venda. A venda de Marcos Raiol, 36, ainda não está comercializando a ave, pois ele diz que a procura só deve começar a partir da próxima semana, pois as pessoas costumam comprar mais próximo do dia da grande festa nazarena.

Marcos diz que vai vender o quilo a R$ 60, ele abatido. Já o pato vivo vai vender a partir de R$ 120. A expectativa de procura do alimento é grande, pois esse é mais um ano que a festa está na normalidade e que as pessoas vão confraternizar com suas famílias.

“As pessoas costumam comprar a partir do meio de setembro, mas a maioria mesmo deixa para as vésperas da festa, quando estará mais caro”, avisa Marcos Raiol.

Comerciante tem grande expectativa para este ano

Marcelo Carvalho, 51, trabalha com comercialização de ave há 30 anos e confirma que a expectativa é grande para a venda de pato este ano. Ele disse que esse ano vai vender por R$ 60 o quilo do pato abatido e a partir de R$150 vivo.

“Com certeza vamos fazer boas vendas, mas as pessoas deixam para comprar na véspera e o preço aumenta mais, pois a procura é grande”, confirma Marcelo.

No supermercado, preço do produto estavam variando entre R$ 33,25 a R$ 39,90

As pesquisas do DIEESE/PA mostram que neste último final de semana alguns patos vivos foram encontrados em apenas duas Feiras Livres (Ver-o-Peso e 25 setembro) pesando entre 2,5 Kg a 3 Kg sendo comercializados com preços entre R$ 80 e R$ 110 cada ave.

Ainda de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, no caso do pato congelado, comercializado em sua maioria nos supermercados, o mesmo também já está à venda e com pouca variedade. Até agora, apenas uma marca de pato congelado foi encontrada na pesquisa, o Germânia, importado de Santa Catarina. Os preços do kg deste produto estavam variando entre R$ 33,25 a R$ 39,90.

Para esta primeira divulgação, o DIEESE/PA, tomou como base pesquisas realizadas no período de 26 a 31/08/23 em Feiras Livres, Mercados Municipais e Supermercados da Capital com foco nos preços do Pato e do Frango. Segundo o DIEESE/PA, o Pato Vivo comercializado basicamente nas Feiras Livres da Capital, como já era esperado, continua sendo encontrado ainda em pequenas quantidades, pois o mesmo deverá aparecer em quantidades maiores no inicio do mês de outubro.

O Dieese/PA ressalta que em decorrência dos preços elevados, o pato tem enfrentado a cada ano concorrentes de peso, como por exemplo o Peru, o Frango e a também tradicional maniçoba. Com a pouca quantidade e o encarecimento do pato vivo nas feiras livres, assim como o preço elevado do pato congelado nos Supermercados, o frango, mesmo vivo (comercializado nas feiras livres) ou resfriado/congelado (comercializado nos supermercados), ainda pode ser encontrado em abundância e preços diferenciados.

Também, de acordo com as pesquisas do Dieese/PA, o kg do frango comercializado em supermercados da capital, foi encontrado com preços variando entre R$ 7,99 a R$ 13,99 (dependendo da marca, local de compra e se resfriado ou congelado). Já o kg do Frango Vivo, comercializado em Feiras Livres da Grande Belém, foi encontrado com preços girando entre R$ 9,00 e R$ 11,00.

Em média o quilo do frango ainda é bem mais barato, quando comparado aos preços do Kg do Pato (vivo ou congelado).