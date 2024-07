Agência Barco promove atendimentos bancários no Marajó; confira datas e municípios

A população do Arquipélago do Marajó vai receber, no período de 08 de julho a 02 de agosto, uma ação itinerante promovida pela Caixa Econômica Federal. Ao longo de pouco mais de 20 dias, a “Agência Barco” vai passar por nove municípios marajoaras com serviços de atendimentos bancários e cidadania.

As cidades de Soure, Ponta de Pedras, Limoeiro do Ajuru, Oeiras do Pará, Curralinho, Gurupá, Bagre, São Sebastião da Boa Vista e Muaná irão receber a embarcação. Entre os serviços ofertados pela “Agência Barco” estão os atendimentos para abertura de contas; atendimento para benefícios sociais (PIS, FGTS, CPF e afins); concessões de microcrédito; emissão de cartões de crédito; além de cadastramento e desbloqueio do Cartão Cidadão e do Bolsa Família.

Atualmente a Caixa Econômica conta com duas “Agências Barcos”, voltadas à atender a população ribeirinha que mora em locais distantes dos centros urbanos e de difícil acesso. De acordo com a instituição, o intuito é fazer com que essas pessoas sejam alcançadas pelos serviços bancários, bem como pelas políticas públicas de assistencialismo.

A iniciativa, segundo a Caixa, visa promover a inclusão bancária dos moradores e fomentar o desenvolvimento socioeconômico da região. As embarcações realizam uma viagem itinerante a cada mês e contam com os mesmos serviços de uma agência convencional, com exceção para movimentações financeiras em espécie.

Confira as datas e municípios por onde a embarcação vai passar:



08 a 10/07 - Soure

11 e 12/07 - Ponta de Pedras,

15/07 - Limoeiro do Ajuru

16 e 17/07 - Oeiras do Pará

18 e 19/07- Curralinho

22 a 24/07 - Gurupá

25 e 26/07 - Bagre

29 e 30/07 São Sebastião da Boa Vista

31/07 a 02/08 - Muaná