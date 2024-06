Menina acerta números da Mega-Sena, mas pais não registram a aposta

Uma menina de 11 anos acertou os números do último sorteio da Mega-Sena, mas os pais esqueceram de registrar a aposta. A criança marcou os seis números selecionados pelo concurso. O caso aconteceu em União dos Palmares, no Alagoas, nordeste brasileiro.

O pai da menina, dono de um lava-jato, disse que ela ficou desesperada ao saber que não receberiam o prêmio, mesmo acertando os números sorteados. O homem relembrou que a criança pediu a ele e à mãe que pagassem o jogo, e que ela guardou o bilhete com as dezenas escolhidas.

“Ela tocou nesse assunto comigo, dizendo: ‘pai, eu fiz um jogo e quero que o senhor pague’. Eu disse: ‘me lembre e me dê esse jogo’. Só que com o passar do tempo, do trabalho, na correria aqui, eu não lembrei desse jogo dela”, descreveu o pai da garota.

Quando a menina lembrou do jogo, no domingo (16), pegou o papel com a mãe e afirmou ganhar o dinheiro.

“Essa menina entrou em desespero, entrou em pânico. Ela só fazia gritar e chorar. A gente tentou acalmar ela. Fui conversar com ela, tentar explicar o que tinha acontecido, que não era o nosso momento”, completo o homem.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)